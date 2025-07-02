Отправлено: - 13:09

Сабыр:

Северная Корея,здравствуй. Я прошёл эти 7 кругов ада,чтобы оформить симку. 2 раза пришлось ездить в Члб. Это кошмар. Куда катится РФ.. А ведь каких-то 10 лет совсем всё по другому было.

Цитата:.....басни не рассказывай про Корею в европе эти правила давно действуют телефон покупаешь его регистрируешь а симку тем более....наконец порядок наведут...был том году в Москве шёл по базару наши земляки из средней азии бесплатно эти симки раздают как перожки....