Отправлено: - 20:51

111:

А что, Ахмат Сила кричат только покрытые чеченцы и покрытые христиане? Совсем не видел таких Все они наоборот непокрытые

Цитата:Ахмат сила там вообще ни при чем. Ты на вторую часть цитаты смотри, а то ты ее типа не заметил