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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 13:10
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 13:11
Цитата:
Цитата:
Сути у него никакой нет, абсолютно, он рассказал о какой то статейке, сам сути не понимая
YESNO:
Цитата:
ты суть уловил / нет /
Сути у него никакой нет, абсолютно, он рассказал о какой то статейке, сам сути не понимая
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 13:13
Цитата:
Цитата:
А что, Ахмат Сила кричат только покрытые чеченцы и покрытые христиане?
Совсем не видел таких
Все они наоборот непокрытые
maxsaf:
Цитата:
111: Ахмат - сила! Аллаху Акбар!
А что, Ахмат Сила кричат только покрытые чеченцы и покрытые христиане?
Совсем не видел таких
Все они наоборот непокрытые
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 13:23
Цитата:
Цитата:
Это как мы тут на форуме:
-Рука бойцов колоть устала
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел..
saba:
Цитата:
Рука устала,
Это как мы тут на форуме:
-Рука бойцов колоть устала
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 14:55
Цитата:
Совершенно верно: - даже для политиков обычная мораль - это некий ритуал, дань какой то электоральной традиции плебсу, не более того.
Для артиста главное: - ГОЛОС и умение его выгодно продать- всё остальное - брюзжание перекормленного и обожравшего обывателя.
Алла Борисовна- можно ВСЁ что угодно говорить про неё - и предатель и диссидент и зажравшая и прочее, но у неё- Божий Дар- ГОЛОС и ТАЛАНТ артиста.
Её слушают ВСЕ - и Путин и Каспаров, Шойгу и Токаев, Пашинян и Алиев.
Kairat stayer:
Тогда видимо, мораль и вкус остались для обычных смертных. .
Тогда видимо, мораль и вкус остались для обычных смертных. .
Совершенно верно: - даже для политиков обычная мораль - это некий ритуал, дань какой то электоральной традиции плебсу, не более того.
Для артиста главное: - ГОЛОС и умение его выгодно продать- всё остальное - брюзжание перекормленного и обожравшего обывателя.
Алла Борисовна- можно ВСЁ что угодно говорить про неё - и предатель и диссидент и зажравшая и прочее, но у неё- Божий Дар- ГОЛОС и ТАЛАНТ артиста.
Её слушают ВСЕ - и Путин и Каспаров, Шойгу и Токаев, Пашинян и Алиев.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 15:11
Цитата:
Это же с "Бородино" - М.Ю. Лермонтов.- "..скажи-ка дядя, ведь недаром - Москва спалённая пожаром французам отдана...."
111:
Рука бойцов колоть устала И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел..
Рука бойцов колоть устала И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел..
Это же с "Бородино" - М.Ю. Лермонтов.- "..скажи-ка дядя, ведь недаром - Москва спалённая пожаром французам отдана...."
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 15:28
Авто всё всмятку недалеко от Перцевки, перевертыш, дороги они платными сделали..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 15:31
Цитата:
Цитата:
Да, но напоминает порой и наше поле НГ , как Бородино , где все мы герои
ACROS:
Цитата:
Это же с "Бородино" -
Да, но напоминает порой и наше поле НГ , как Бородино , где все мы герои
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 20:51
Цитата:
Ахмат сила там вообще ни при чем. Ты на вторую часть цитаты смотри, а то ты ее типа не заметил
111:
А что, Ахмат Сила кричат только покрытые чеченцы и покрытые христиане? Совсем не видел таких Все они наоборот непокрытые
А что, Ахмат Сила кричат только покрытые чеченцы и покрытые христиане? Совсем не видел таких Все они наоборот непокрытые
Ахмат сила там вообще ни при чем. Ты на вторую часть цитаты смотри, а то ты ее типа не заметил
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 21:03
депутат Верховной рады, участник Евромайдана с жёсткой антизападной риторикой; в начале 2014 баллотировался на пост Президента Украины, но 1 мая снял кандидатуруЦитата:
это кого он предал ?
Слова предателя, который за то, чтоб бомбить свой народ , не стоят ничего.
это кого он предал ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 21:59
Цитата:
Хм
Ты же откуда то скопировал, да, они кричат Ахмат Сила и Аллах Акбар,что не так?
Это же непокрытые русские и кавказцы кричат.
При чем тут ваххабиты?
maxsaf:
Ахмат сила там вообще ни при чем. Ты
Ахмат сила там вообще ни при чем. Ты
Хм
Ты же откуда то скопировал, да, они кричат Ахмат Сила и Аллах Акбар,что не так?
Это же непокрытые русские и кавказцы кричат.
При чем тут ваххабиты?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 22:00
Цитата:
Он предал свою страну, свой народ.
YESNO:
это кого он предал ?
это кого он предал ?
Он предал свою страну, свой народ.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.07.25 - 01:50
Цитата:
Не откуда то, а тебя процитировал. Это ты так кричал тут, но видать кричалку тебе закрутили
111:
Ты же откуда то скопировал, да, они кричат Ахмат Сила и Аллах Акбар,что не так? Это же непокрытые русские и кавказцы кричат. При чем тут ваххабиты?
Ты же откуда то скопировал, да, они кричат Ахмат Сила и Аллах Акбар,что не так? Это же непокрытые русские и кавказцы кричат. При чем тут ваххабиты?
Не откуда то, а тебя процитировал. Это ты так кричал тут, но видать кричалку тебе закрутили
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.07.25 - 06:03
Цитата:
Всех!
YESNO:
кого он предал ?
кого он предал ?
Всех!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.07.25 - 13:40
Цитата:
Цитата:
Не понял, тема про покрытие головы?
maxsaf:
Цитата:
Это ты так кричал тут,
Не понял, тема про покрытие головы?
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