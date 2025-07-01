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≡ Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента полиции в Костанае. Один из них перевернулся
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52066
Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента полиции в Костанае. Один из них перевернулся
Отправлено: 01.07.25 - 17:16
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Авария произошла сегодня, 1 июля, около 15.00, на ул. Баймагамбетова, в квартале между улицами Пушкина и Амангельды. В результате столкновения внедорожник Toyota опрокинулся на бок. У Volkswagen Golf вывернуто заднее левое колесо.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
956
Re: Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента...
Отправлено: 01.07.25 - 17:16
#1
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Это результат превышения скорости, иначе Крузак не перевернется!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1491
Re: Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента...
Отправлено: 01.07.25 - 17:31
#2
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Дороги либо разбитые, либо на ремонте. Все нервно ездят - город в пробках. Все в объезд. Вдоль дорог нет деревьев - солнце слепит - опасность смертельная.

Причинно-следственные связи прочны, а результаты ожидаемы .

Это при том, что акимат заверял нас, что серьёзного ремонта дорог в этом году не будет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4474
Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента полиции в Костанае. Один из них перевернулся
Отправлено: 01.07.25 - 18:55
#3
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Скорость тут второстепенно, перевернуть можно всё что угодно, практически. Ежели умеючи. :lol:

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1670
Re: Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента...
Отправлено: 01.07.25 - 19:07
#4
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Цитата:
vofkakst:
Все нервно ездят - город в пробка

А чего нервничать? Ну медленно, да, и что с того? Это скорее повод наловчиться планировать свои действия так, чтобы шило в заднице не маячило.
В конкретном случае он наверное успел куда спешил? Ещё и за две машины сверху заплатит. Профит ё.та! Бизьнесьмен сотого уровня.
Как у нас вчера таксер решил что кобальт автоматически становится крепче камаза если поспешно тронуться на зеленый не посмотрев что камаз конечно фактически на красный но тормозить не собирается. Тоже наверное дофигища денег заработал паря.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8154
Re: Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента...
Отправлено: 01.07.25 - 19:14
#5
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Цитата://При перестроении водитель не справился с рулевым управлением, после чего совершил столкновения с автомобилями марок Volkswagen и Hyundai, - сообщил инспектор батальона патрульной полиции управления полиции города Костаная Шерхан ДУСМАГАМБЕТОВ.//

С русским у меня в школе тоже были проблемы, но тут я думаю правильно было бы так, наверное:"....при перестроении, водитель не справился с рулевым управлением, В РЕЗУЛЬТАТЕ чего и ПРОИЗОШЛО столкновение .....".

Если читать текст со слов (а, это точно его слова или это интерпретация редакции НГ) инспектора Дусмагамбетова, то содаётся впечатление , что водитель последовательно и продумано совершил все эти действия, то есть: - НЕ СПРАВИЛСЯ и затем СОВЕРШИЛ.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2250
Re: Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента...
Отправлено: 01.07.25 - 19:35
#6
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Цитата:
vofkakst:
Дороги либо разбитые, либо на ремонте. Все нервно ездят - город в пробках.

Не надо ля ля...дорога там идеальная! Надо соблюдать скоростной режим. В больших городах ещё интенсивнее движение.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1491
Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента полиции в Костанае. Один из них перевернулся
Отправлено: 01.07.25 - 19:47
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не надо ля ля...

Я ща этот участок и не говорю. Раз вы так буквоедствуете.
Я к тому что все маршруты корректируются из-за нескончаемых ремонтов. Закрыта одна дорога -движение переброшено на другую. И так каждый год. Абсолютно.


Материалы дайте хорошие, да спецов наймите толковых, чтобы на следующий год не приходилось переделывать! Миллионы вбухиваем, почем зря. К
У нас не такой уж мегаполис, что каждый год асфальт разлагается.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2072
Re: Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента...
Отправлено: 02.07.25 - 13:14
#8
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..... просто это ралли Париж Костанай или на байге подумал участвует..... :-) :-) :-)
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