Re: Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента...

Отправлено: - 19:14

Цитата://При перестроении водитель не справился с рулевым управлением, после чего совершил столкновения с автомобилями марок Volkswagen и Hyundai, - сообщил инспектор батальона патрульной полиции управления полиции города Костаная Шерхан ДУСМАГАМБЕТОВ.//



С русским у меня в школе тоже были проблемы, но тут я думаю правильно было бы так, наверное:"....при перестроении, водитель не справился с рулевым управлением, В РЕЗУЛЬТАТЕ чего и ПРОИЗОШЛО столкновение .....".



Если читать текст со слов (а, это точно его слова или это интерпретация редакции НГ) инспектора Дусмагамбетова, то содаётся впечатление , что водитель последовательно и продумано совершил все эти действия, то есть: - НЕ СПРАВИЛСЯ и затем СОВЕРШИЛ.