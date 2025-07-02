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≡ Google обязали выплатить 314 млн долларов за скрытую передачу данных Android-пользователей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52066
Google обязали выплатить 314 млн долларов за скрытую передачу данных Android-пользователей
Отправлено: 02.07.25 - 10:43
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Компания собирала данные с телефонов, которые просто лежали в кармане. Присяжные в Сан-Хосе (штат Калифорния) постановили, что Google незаконно собирал данные с простаивающих Android-устройств. Это касается 14 миллионов пользователей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10351
Re: Google обязали выплатить 314 млн долларов за скрытую...
Отправлено: 02.07.25 - 10:43
#1
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Цитата:
Корпорация должна выплатить 314,6 млн долларов за незаконный сбор данных. Речь идёт о случаях, когда телефоны были включены, но человек ими не пользовался – экран был выключен, приложения не открыты, службы слежения отключены. Несмотря на это, данные продолжали передаваться на серверы Google.

Источник:

Теле 2 так не заморачивается,просто подключает платные услуги без ведома клиента и собирает деньги.
Профайл
директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
816
Re: Google обязали выплатить 314 млн долларов за скрытую...
Отправлено: 02.07.25 - 13:08
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Теле 2 так не заморачивается,просто подключает платные услуги без ведома клиента и собирает деньги.

:lol:
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