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≡ Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52066
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:16
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Казахская академия питания провела исследование пищевой ценности мяса сайгака. Ученые изучили химический состав, содержание нутриентов и возможное применение продукта в рационе.
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директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
816
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 02.07.25 - 10:28
#15
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а они на какой-то иной результат рассчитывали? мол было подозрение что енту живность есть нельзя?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2072
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 02.07.25 - 12:55
#16
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал партнерство стран Центральной Азии с Китаем «всепогодным» и всеобъемлющим. До такой степени всеобъемлющим, что Казахстан решил передать Китаю полторы тысячи сайгаков для восстановления популяции.
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