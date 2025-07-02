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≡ Прекрасный Рудный будущего - или О том, как и когда планы акима города Виктора Ионенко станут реальностью
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52066
Прекрасный Рудный будущего - или О том, как и когда планы акима города Виктора Ионенко станут реальностью
Отправлено: 02.07.25 - 12:20
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Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО отчитался о социально-экономическом развитии города на брифинге в РСК. В частности, рассказывал о планах реализовать в 2025 году 15 инвестиционных проектов на сумму 6,9 млрд тенге. Но журналистов больше интересовали проекты, которые не могут завершить еще с прошлого года.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2072
Re: Прекрасный Рудный будущего - или О том, как и когда планы...
Отправлено: 02.07.25 - 12:20
#1
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Как отмечают эксперты, именно сфера госконтрактов на строительство и благоустройство является наиболее ёмкой с точки зрения коррупции – при масштабных работах всегда можно «сэкономить» на рабочей силе или материалах, а разницу передать чиновнику, который в этом случае ещё и не будет так уж внимательно приглядываться к качеству выполненных работ. Другая популярная тема – те или иные услуги для бюджетных организаций.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1720
Re: Прекрасный Рудный будущего - или О том, как и когда планы...
Отправлено: 02.07.25 - 12:30
#2
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А что по грандиозному цементному заводу? Денюжку освоили ещё 5 лет назад,а где цемент? Или тоже в "городе будущего" будет :lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1444
Re: Прекрасный Рудный будущего - или О том, как и когда планы...
Отправлено: 02.07.25 - 13:56
#3
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Аким чрезмерно увлечен строительством, типа Нью Васюки, забывая порою насущные,ежедневные проблемы горожан, которые никто не хочет решать, идут одни отписки. Персталдоверять его словам напрочь.
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