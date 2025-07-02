Re: Прекрасный Рудный будущего - или О том, как и когда планы...

Отправлено: - 12:20

Как отмечают эксперты, именно сфера госконтрактов на строительство и благоустройство является наиболее ёмкой с точки зрения коррупции – при масштабных работах всегда можно «сэкономить» на рабочей силе или материалах, а разницу передать чиновнику, который в этом случае ещё и не будет так уж внимательно приглядываться к качеству выполненных работ. Другая популярная тема – те или иные услуги для бюджетных организаций.