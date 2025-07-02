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≡ Иностранцам массово отключат сим-карты в России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52066
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 09:15
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С 1 июля 2025 года в России начинают действовать новые правила использования мобильной связи для иностранных граждан. Согласно заявлению Минцифры, операторы начнут поэтапно отключать сим-карты у тех иностранцев, кто не прошел обязательную биометрическую регистрацию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16720
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:46
#15
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У меня российская симка оформлена на мой паспорт уже лет 8 или больше. Неужели отключат меня. ну скоро буду в РФ надо будет забежать в салон связи узнать про эти новые правила. У меня и банковская российская карта оформлена на мой паспорт. Даже две с разных банков Как бы раньше проблем небыло.

[Исправлено: Vit, 02.07.2025 - 10:47]
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1333
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:51
#16
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Цитата:
Vit:
Неужели отключат меня

Отключат. Успевай, если важен сам номер, особенно привязка номера в банке.

[Исправлено: Мишаня, 02.07.2025 - 10:53]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1444
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 11:20
#17
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На Николаевской таможне да, очередь кратно меньше, но работать погранцы там не любят, как-то простоял 4 часа, будучи один на всей таможне, а они ходили чесали сами догадываетесь что, кроме того на выезде около шлагбаума служивый вообще спал никакие сигналы не помогали, пришлось идти будить.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1720
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 12:28
#18
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Цитата:
Мишаня:
Не нагоняй жути

Сейчас вообще везде очереди,т.к. таксисты 90% иностранцы и хоть в Екб,хоть в Мск сутками люди стоят.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2072
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 13:09
#19
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Цитата:
Сабыр:
Северная Корея,здравствуй. Я прошёл эти 7 кругов ада,чтобы оформить симку. 2 раза пришлось ездить в Члб. Это кошмар. Куда катится РФ.. А ведь каких-то 10 лет совсем всё по другому было.

.....басни не рассказывай про Корею в европе эти правила давно действуют телефон покупаешь его регистрируешь а симку тем более....наконец порядок наведут...был том году в Москве шёл по базару наши земляки из средней азии бесплатно эти симки раздают как перожки....
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