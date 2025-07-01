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"Легализованная организация по скупке и продаже краденного" - Предстанут ли ломбарды перед судом в деле о краже драгоценностей на 92 млн тенге в Костанае?
"Легализованная организация по скупке и продаже краденного" - Предстанут ли ломбарды перед судом в деле о краже драгоценностей на 92 млн тенге в Костанае?
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