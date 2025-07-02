Отправлено: - 10:43

Филипповна:

Наконец-то, Россия начала вылавливать и отсеивать врагов !А то всякая шелупонь резвилась, пересказывая, как они " Рашку " обдурили.

Цитата:Моё мнение НГ у нас как «Радио Sputnik» и "Русский дом»" в Азербайджане!