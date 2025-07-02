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Google обязали выплатить 314 млн долларов за скрытую передачу данных Android-пользователей
Google обязали выплатить 314 млн долларов за скрытую передачу данных Android-пользователей
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