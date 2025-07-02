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Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52065
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 09:15
С 1 июля 2025 года в России начинают действовать новые правила использования мобильной связи для иностранных граждан. Согласно заявлению Минцифры, операторы начнут поэтапно отключать сим-карты у тех иностранцев, кто не прошел обязательную биометрическую регистрацию.
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Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 09:15
Северная Корея,здравствуй. Я прошёл эти 7 кругов ада,чтобы оформить симку. 2 раза пришлось ездить в Члб. Это кошмар. Куда катится РФ.. А ведь каких-то 10 лет совсем всё по другому было. Пол Маккартни пел на Красной площади... Ужас во что превратили страну.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1491
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 09:52
Ну как бы не превратили. Защитные контрмеры. В целом объяснимо
Сначала иностранцы Крокусы взрывают, на законодательство болт кладут, а потом удивляются ограничениям. Конечно , досадно, что все попадают под ограничение, зато выдерживается принцип "или всем, или никому"
Надеюсь, что потихоньку все наладится. И все (и мы в том числе) вспомнят про таможенный союз, дружеские отношения и все такое...
Сначала иностранцы Крокусы взрывают, на законодательство болт кладут, а потом удивляются ограничениям. Конечно , досадно, что все попадают под ограничение, зато выдерживается принцип "или всем, или никому"
Надеюсь, что потихоньку все наладится. И все (и мы в том числе) вспомнят про таможенный союз, дружеские отношения и все такое...
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 09:53
Цитата:
А теперь поет шаман и рулит мизулина. И что, кто от этого страдает? Я - нет. Однако, я оформлял симку в Казахстане. Что, у вас проще? ИИН не мог оформить. То база висит, то кривые руки. Пришлось в Кустанай гнать. Там руки прямые оказались.
Но не суть. Суть - контроль, чтобы Крокус повторялся реже. Гражданам тоже ограничили количество сим - карт.
Добро пожаловать в Россию! Всем добра!
Сабыр:
А теперь поет шаман и рулит мизулина. И что, кто от этого страдает? Я - нет. Однако, я оформлял симку в Казахстане. Что, у вас проще? ИИН не мог оформить. То база висит, то кривые руки. Пришлось в Кустанай гнать. Там руки прямые оказались.
Но не суть. Суть - контроль, чтобы Крокус повторялся реже. Гражданам тоже ограничили количество сим - карт.
Добро пожаловать в Россию! Всем добра!
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:06
Цитата:
Ой нет,в субботу 6 часов стоял на таможне. Только если уж совсем приспичит. А на счет Крокуса,так даже если война когда-то и закончится,вы представляете сколько будет терактов в РФ? Послевоенные "лесные братья" покажутся детсадом. Украина чуть очухается и пойдёт жара.. Всё начнёт взрываться и полыхать.. А ФСБ давно уже щиплет коммерсов и им не до своей прямой работы.
Мишаня:
Добро пожаловать в Россию
Добро пожаловать в Россию
Ой нет,в субботу 6 часов стоял на таможне. Только если уж совсем приспичит. А на счет Крокуса,так даже если война когда-то и закончится,вы представляете сколько будет терактов в РФ? Послевоенные "лесные братья" покажутся детсадом. Украина чуть очухается и пойдёт жара.. Всё начнёт взрываться и полыхать.. А ФСБ давно уже щиплет коммерсов и им не до своей прямой работы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 297
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:07
Наконец-то, Россия начала вылавливать и отсеивать врагов !А то всякая шелупонь резвилась, пересказывая, как они " Рашку " обдурили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2405
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:23
Журналисты, как всегда, "на высоте".
Для них главное - громкий заголовок.
"Иностранцам массово отключат сим-карты в России"
А комментаторы, которые только заголовки и читают, начинают пеной брызгать изо рта.
А по сути, проблема выеденного яйца не стОит.
Для них главное - громкий заголовок.
"Иностранцам массово отключат сим-карты в России"
А комментаторы, которые только заголовки и читают, начинают пеной брызгать изо рта.
А по сути, проблема выеденного яйца не стОит.
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:25
Цитата:
Ой, нет? Ну не ездите в сезон. В обратную сторону стоял 18 часов в овраге Бугристое/Кайрак (лет дцать назад, тлже июнь). Просто теперь гоняю через АПП. Крюк 70 км, зато без кактусов. Ну а перевод с телефонии в русло политики, как местная аудитория так любит, это не со мной.
Сабыр:
Ой, нет? Ну не ездите в сезон. В обратную сторону стоял 18 часов в овраге Бугристое/Кайрак (лет дцать назад, тлже июнь). Просто теперь гоняю через АПП. Крюк 70 км, зато без кактусов. Ну а перевод с телефонии в русло политики, как местная аудитория так любит, это не со мной.
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:26
Цитата:
Золотые слова!
Skeptic:
Золотые слова!
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:30
Цитата:
Ага,а ты оформи сходи эту симку. Сначала надо получить снилс(очередь 3 часа),потом перевод паспорта,потом заверение перевода у нотариуса,потом регистрация на гос услугах(чередь 4 часа),потом в банке регистрация твоей моськи,а банкам оно надо? Конечно они всегда говорят "программа не работает",потом к оператору регистрация. И это тебе не в РК в одном окне!
[Исправлено: Сабыр, 02.07.2025 - 11:31]
Skeptic:
выеденного яйца не стОит
выеденного яйца не стОит
Ага,а ты оформи сходи эту симку. Сначала надо получить снилс(очередь 3 часа),потом перевод паспорта,потом заверение перевода у нотариуса,потом регистрация на гос услугах(чередь 4 часа),потом в банке регистрация твоей моськи,а банкам оно надо? Конечно они всегда говорят "программа не работает",потом к оператору регистрация. И это тебе не в РК в одном окне!
[Исправлено: Сабыр, 02.07.2025 - 11:31]
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:33
Цитата:
Что за зверь?
Мишаня:
гоняю через АПП
гоняю через АПП
Что за зверь?
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:37
Цитата:
Не нагоняй жути. Три часа за СНИЛС. Если вы все в Троицке/Южноуральске/Челябинске тусуетесь - конечно, сами и создаете очереди. Я отцу ВНЖ оформлял в Екатеринбурге, если не брать в расчет процедуры и очереди в миграционке, все сделалось очень быстро. Перевод и нотариус труться всегда рядом со спросом, банки нормально реагируют. Впрочем, дальше разубеждать не буду.
Про казахстанский ЦОН у меня тоже особое мнение. Но вам это тоже неинтересно.
[Исправлено: Мишаня, 02.07.2025 - 10:49]
Сабыр:
Не нагоняй жути. Три часа за СНИЛС. Если вы все в Троицке/Южноуральске/Челябинске тусуетесь - конечно, сами и создаете очереди. Я отцу ВНЖ оформлял в Екатеринбурге, если не брать в расчет процедуры и очереди в миграционке, все сделалось очень быстро. Перевод и нотариус труться всегда рядом со спросом, банки нормально реагируют. Впрочем, дальше разубеждать не буду.
Про казахстанский ЦОН у меня тоже особое мнение. Но вам это тоже неинтересно.
[Исправлено: Мишаня, 02.07.2025 - 10:49]
Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:40
Цитата:
ДАПП (не дописал букофку)Двусторонний автомобильный пункт пропуска. Аят-Николаевка для вас, наверное, самое короткое, ну и не 70 км, конечно. Но, ценящий свое время, как я, сделает свой выбор. Удачи!
[Исправлено: Мишаня, 02.07.2025 - 10:41]
Сабыр:
Что за зверь?
Что за зверь?
ДАПП (не дописал букофку)Двусторонний автомобильный пункт пропуска. Аят-Николаевка для вас, наверное, самое короткое, ну и не 70 км, конечно. Но, ценящий свое время, как я, сделает свой выбор. Удачи!
[Исправлено: Мишаня, 02.07.2025 - 10:41]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2250
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:43
Цитата:
Моё мнение НГ у нас как «Радио Sputnik» и "Русский дом»" в Азербайджане!
Филипповна:
Наконец-то, Россия начала вылавливать и отсеивать врагов !А то всякая шелупонь резвилась, пересказывая, как они " Рашку " обдурили.
Наконец-то, Россия начала вылавливать и отсеивать врагов !А то всякая шелупонь резвилась, пересказывая, как они " Рашку " обдурили.
Моё мнение НГ у нас как «Радио Sputnik» и "Русский дом»" в Азербайджане!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2250
Re: Иностранцам массово отключат сим-карты в России
Отправлено: 02.07.25 - 10:46
Зная Россию, надо делать выводы что они не препон для иностранцев придумали..а свой народ замордуют. А террористы всегда найдут выход их ситуации..
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