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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 13:10
#7621
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Неинтересно, митинг аж на Текстильщиков, жаль..

Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 13:11
#7622
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Цитата:
YESNO:

Цитата:
ты суть уловил / нет /

Сути у него никакой нет, абсолютно, он рассказал о какой то статейке, сам сути не понимая
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 13:13
#7623
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
111: Ахмат - сила! Аллаху Акбар!

А что, Ахмат Сила кричат только покрытые чеченцы и покрытые христиане?
Совсем не видел таких
Все они наоборот непокрытые
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 13:23
#7624
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Цитата:
saba:

Цитата:
Рука устала,


Это как мы тут на форуме:
-Рука бойцов колоть устала
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 14:55
#7625
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Цитата:
Kairat stayer:
Тогда видимо, мораль и вкус остались для обычных смертных. .


Совершенно верно: - даже для политиков обычная мораль - это некий ритуал, дань какой то электоральной традиции плебсу, не более того.

Для артиста главное: - ГОЛОС и умение его выгодно продать- всё остальное - брюзжание перекормленного и обожравшего обывателя.

Алла Борисовна- можно ВСЁ что угодно говорить про неё - и предатель и диссидент и зажравшая и прочее, но у неё- Божий Дар- ГОЛОС и ТАЛАНТ артиста.

Её слушают ВСЕ - и Путин и Каспаров, Шойгу и Токаев, Пашинян и Алиев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 15:11
#7626
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Цитата:
111:
Рука бойцов колоть устала И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел..



Это же с "Бородино" - М.Ю. Лермонтов.- "..скажи-ка дядя, ведь недаром - Москва спалённая пожаром французам отдана...."
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 15:28
#7627
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Авто всё всмятку недалеко от Перцевки, перевертыш, дороги они платными сделали..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 15:31
#7628
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
Это же с "Бородино" -

Да, но напоминает порой и наше поле НГ , как Бородино , где все мы герои
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 20:51
#7629
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Цитата:
111:
А что, Ахмат Сила кричат только покрытые чеченцы и покрытые христиане? Совсем не видел таких Все они наоборот непокрытые

Ахмат сила там вообще ни при чем. Ты на вторую часть цитаты смотри, а то ты ее типа не заметил :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 21:03
#7630
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депутат Верховной рады, участник Евромайдана с жёсткой антизападной риторикой; в начале 2014 баллотировался на пост Президента Украины, но 1 мая снял кандидатуруЦитата:
Слова предателя, который за то, чтоб бомбить свой народ , не стоят ничего.


это кого он предал ?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 21:59
#7631
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Цитата:
maxsaf:
Ахмат сила там вообще ни при чем. Ты

Хм
Ты же откуда то скопировал, да, они кричат Ахмат Сила и Аллах Акбар,что не так?
Это же непокрытые русские и кавказцы кричат.
При чем тут ваххабиты?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 22:00
#7632
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Цитата:
YESNO:
это кого он предал ?

Он предал свою страну, свой народ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.07.25 - 01:50
#7633
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Цитата:
111:
Ты же откуда то скопировал, да, они кричат Ахмат Сила и Аллах Акбар,что не так? Это же непокрытые русские и кавказцы кричат. При чем тут ваххабиты?

Не откуда то, а тебя процитировал. Это ты так кричал тут, но видать кричалку тебе закрутили :lol:
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