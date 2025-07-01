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Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52062
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:16
Казахская академия питания провела исследование пищевой ценности мяса сайгака. Ученые изучили химический состав, содержание нутриентов и возможное применение продукта в рационе.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8154
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:16
Цитата:///По заказу Министерства экологии Академия питания провела комплексное исследование состава мяса сайгака.//
И наверное НЕМЕРЕННОЕ количесво бюджетных денег ОТМЫЛИ- зачем исследовать - мясо сайгаков мы ели будучи студентами - оно продавалось в варенном виде в каждом привокзальном и студенческом буфете по 70 или 80 копеек за килограмм.
Надо было просто поднять материалы старых советских исследовании- там все эти параметры есть наверное.
И наверное НЕМЕРЕННОЕ количесво бюджетных денег ОТМЫЛИ- зачем исследовать - мясо сайгаков мы ели будучи студентами - оно продавалось в варенном виде в каждом привокзальном и студенческом буфете по 70 или 80 копеек за килограмм.
Надо было просто поднять материалы старых советских исследовании- там все эти параметры есть наверное.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45328
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:17
Позорники, сайгу помню ел в 70х и 80х, тогда на ЗИЛах «партизаны» давили , другие отстреливали с вертолетов вокруг нашей первой бригады в з/с Дружба у деда.
Крови было много по их тропам.
И только спустя практически 50! лет наши казахские ученые только решили изучить что за мясо!
Это шо такое, прикололись что ли и потроллили?
В Дружбе даже одна ручная сайка по совхозу ходила помню и ее все гладили, потом кто то сожрал ее, раньше собак хорошо помню в совхозе ели.
А эти изучают..
Крови было много по их тропам.
И только спустя практически 50! лет наши казахские ученые только решили изучить что за мясо!
Это шо такое, прикололись что ли и потроллили?
В Дружбе даже одна ручная сайка по совхозу ходила помню и ее все гладили, потом кто то сожрал ее, раньше собак хорошо помню в совхозе ели.
А эти изучают..
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45328
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:19
Цитата:
Цитата:
Наверно не меньше истратили, чем на исследование китайского коронавируса, а это миллиарды
ACROS:
Цитата:
По заказу Министерства экологии Академия питания провела комплексное исследование состава мяса сайгака.//
Наверно не меньше истратили, чем на исследование китайского коронавируса, а это миллиарды
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 126
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 17:19
не кто не выращивает а численность само растет, а сельскохозяйственное животноводство вкладывают а оно наоборот падает и цены растут.
и это не смотря на то что лет десять назад вообще у сайгаков мор был
и это не смотря на то что лет десять назад вообще у сайгаков мор был
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 956
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 17:36
Не будете все есть мясо сайгака, потому что оно диетическое и навряд ли при капитализме продавать населению страны, его лучше за доллары продавать другим странам, особенно Китаю, которому подарили, чтобы они попробовали и купили все мясо!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1489
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 17:51
Цитата:
Прям начало анекдота. Как про британских учёных))
По заказу Министерства экологии Академия питания провела комплексное исследование
Прям начало анекдота. Как про британских учёных))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8154
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 19:04
Цитата:
Там, среди сайгаков, нет - коррупции, воровства и субсидии никто не просит.
Начальник:
сельскохозяйственное животноводство вкладывают а оно наоборот падает и цены растут.
сельскохозяйственное животноводство вкладывают а оно наоборот падает и цены растут.
Там, среди сайгаков, нет - коррупции, воровства и субсидии никто не просит.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 240
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 21:50
Надо было просто поднять материалы старых советских исследовании- там все эти параметры есть наверное. Дауж! Я на просто уверен что при развале и обретении независимости было уничтожено всё чтолько можно советское! Иначе бы мы так "хорошо" не жили бы! Нет этих наработок! Уни утрачены , и думаю навсегда.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 240
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 21:51
мы заново изобретаем лисапед!
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 22:08
Цитата:
Наврятли они его прям так изучали. Просто беша наделали, сели, посидели душевно, под арак, ну и поставили оценку 10 из 10
ACROS:
И наверное НЕМЕРЕННОЕ количесво бюджетных денег ОТМЫЛИ- зачем исследовать - мясо сайгаков мы ели будучи студентами
И наверное НЕМЕРЕННОЕ количесво бюджетных денег ОТМЫЛИ- зачем исследовать - мясо сайгаков мы ели будучи студентами
Наврятли они его прям так изучали. Просто беша наделали, сели, посидели душевно, под арак, ну и поставили оценку 10 из 10
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4474
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 22:21
Интересно, что это так на сайгаках заострились?
Мало того, что Китайцам в подарок их сотнями уготовили. Хотя китайцам могли бы и саранчу с кузнечиками продавать, они всё скушают. А вот сайгаков, ни импорт и собственные нужды. Но что то тут не сходится. Вместо того, чтобы кузнечиков китайцам продавать, им дарят целых сайгаков???
Мало того, что Китайцам в подарок их сотнями уготовили. Хотя китайцам могли бы и саранчу с кузнечиками продавать, они всё скушают. А вот сайгаков, ни импорт и собственные нужды. Но что то тут не сходится. Вместо того, чтобы кузнечиков китайцам продавать, им дарят целых сайгаков???
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2068
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 02.07.25 - 00:54
Цитата:
......у нас Жана Казахстан советские исследования не канают,за 30 лет незалежности есть люди с европейским или американским образованием пускай теперече они нас учат как эту сайгатину употреблять,вектор какой?
ACROS:
Надо было просто поднять материалы старых советских исследовании- там все эти параметры есть наверное.
Надо было просто поднять материалы старых советских исследовании- там все эти параметры есть наверное.
......у нас Жана Казахстан советские исследования не канают,за 30 лет незалежности есть люди с европейским или американским образованием пускай теперече они нас учат как эту сайгатину употреблять,вектор какой?
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 02.07.25 - 01:48
Цитата:
Сайгак это такой баран, которого не надо пасти. Чабаны то нынче в Европе работают, менеджерами по овцеводству)) А тут халяльная халява сама себя пасет. На безрыбье и сайгак - скотинка
Эл-починно:
Интересно, что это так на сайгаках заострились?
Интересно, что это так на сайгаках заострились?
Сайгак это такой баран, которого не надо пасти. Чабаны то нынче в Европе работают, менеджерами по овцеводству)) А тут халяльная халява сама себя пасет. На безрыбье и сайгак - скотинка
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