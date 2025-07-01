Отправлено: - 00:54

ACROS:

Надо было просто поднять материалы старых советских исследовании- там все эти параметры есть наверное.

Цитата:......у нас Жана Казахстан советские исследования не канают,за 30 лет незалежности есть люди с европейским или американским образованием пускай теперече они нас учат как эту сайгатину употреблять,вектор какой?