Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории

Отправлено: - 15:17

Позорники, сайгу помню ел в 70х и 80х, тогда на ЗИЛах «партизаны» давили , другие отстреливали с вертолетов вокруг нашей первой бригады в з/с Дружба у деда.

Крови было много по их тропам.

И только спустя практически 50! лет наши казахские ученые только решили изучить что за мясо!

Это шо такое, прикололись что ли и потроллили?

В Дружбе даже одна ручная сайка по совхозу ходила помню и ее все гладили, потом кто то сожрал ее, раньше собак хорошо помню в совхозе ели.

А эти изучают..