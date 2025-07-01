Три автомобиля попали в ДТП рядом со зданием департамента полиции в Костанае. Один из них перевернулся
Отправлено: 01.07.25 - 17:16
Авария произошла сегодня, 1 июля, около 15.00, на ул. Баймагамбетова, в квартале между улицами Пушкина и Амангельды. В результате столкновения внедорожник Toyota опрокинулся на бок. У Volkswagen Golf вывернуто заднее левое колесо. Читать новость
А чего нервничать? Ну медленно, да, и что с того? Это скорее повод наловчиться планировать свои действия так, чтобы шило в заднице не маячило. В конкретном случае он наверное успел куда спешил? Ещё и за две машины сверху заплатит. Профит ё.та! Бизьнесьмен сотого уровня. Как у нас вчера таксер решил что кобальт автоматически становится крепче камаза если поспешно тронуться на зеленый не посмотрев что камаз конечно фактически на красный но тормозить не собирается. Тоже наверное дофигища денег заработал паря.
Цитата://При перестроении водитель не справился с рулевым управлением, после чего совершил столкновения с автомобилями марок Volkswagen и Hyundai, - сообщил инспектор батальона патрульной полиции управления полиции города Костаная Шерхан ДУСМАГАМБЕТОВ.//
С русским у меня в школе тоже были проблемы, но тут я думаю правильно было бы так, наверное:"....при перестроении, водитель не справился с рулевым управлением, В РЕЗУЛЬТАТЕ чего и ПРОИЗОШЛО столкновение .....".
Если читать текст со слов (а, это точно его слова или это интерпретация редакции НГ) инспектора Дусмагамбетова, то содаётся впечатление , что водитель последовательно и продумано совершил все эти действия, то есть: - НЕ СПРАВИЛСЯ и затем СОВЕРШИЛ.
Я ща этот участок и не говорю. Раз вы так буквоедствуете. Я к тому что все маршруты корректируются из-за нескончаемых ремонтов. Закрыта одна дорога -движение переброшено на другую. И так каждый год. Абсолютно.
Материалы дайте хорошие, да спецов наймите толковых, чтобы на следующий год не приходилось переделывать! Миллионы вбухиваем, почем зря. К У нас не такой уж мегаполис, что каждый год асфальт разлагается.
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