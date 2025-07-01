НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Легализованная организация по скупке и продаже краденного" - Предстанут ли ломбарды перед судом в деле о краже драгоценностей на 92 млн тенге в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52061
"Легализованная организация по скупке и продаже краденного" - Предстанут ли ломбарды перед судом в деле о краже драгоценностей на 92 млн тенге в Костанае?
Отправлено: 01.07.25 - 18:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изначально представителей ломбардов допрашивали для уточнения суммы украденного. Но сторона потерпевшей от кражи считает, что эти организации, получив с изделий доход, сейчас искажают сведения о драгоценностях.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
956
Re: "Легализованная организация по скупке и продаже...
Отправлено: 01.07.25 - 18:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как правило скупкой краденого занимаются ломбарды, поскольку у них принцип-нажива, т.е. получение дохода любым способом, надо все-таки МВД обратить внимание на них и обязать вести список вещей, сдаваемых в ломбард, с фотографированием и проверять один раз в 3 дня купленные товары! По другому никак, иначе ломбарды тем и занимаются, что скупают краденое! Ведь это не первый случай и не последний!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS