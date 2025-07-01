Re: "Легализованная организация по скупке и продаже...

Отправлено: - 18:37

Как правило скупкой краденого занимаются ломбарды, поскольку у них принцип-нажива, т.е. получение дохода любым способом, надо все-таки МВД обратить внимание на них и обязать вести список вещей, сдаваемых в ломбард, с фотографированием и проверять один раз в 3 дня купленные товары! По другому никак, иначе ломбарды тем и занимаются, что скупают краденое! Ведь это не первый случай и не последний!