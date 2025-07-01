Отправлено: - 18:33

«Поделить» двор не могут соседи в центре Костаная. У дома по пр. Абая, 160 женщина высадила цветы – благое дело. Однако площадки у домов всегда становятся местом для игр детей. Юные футболисты часто «мажут» и мяч летит прямиком в клумбы и под колеса проезжающих по двору машин.