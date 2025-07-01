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≡ Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52059
Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:16
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Казахская академия питания провела исследование пищевой ценности мяса сайгака. Ученые изучили химический состав, содержание нутриентов и возможное применение продукта в рационе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8152
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:16
#1
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Цитата:///По заказу Министерства экологии Академия питания провела комплексное исследование состава мяса сайгака.//

И наверное НЕМЕРЕННОЕ количесво бюджетных денег ОТМЫЛИ- зачем исследовать - мясо сайгаков мы ели будучи студентами - оно продавалось в варенном виде в каждом привокзальном и студенческом буфете по 70 или 80 копеек за килограмм.
Надо было просто поднять материалы старых советских исследовании- там все эти параметры есть наверное.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45326
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:17
#2
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Позорники, сайгу помню ел в 70х и 80х, тогда на ЗИЛах «партизаны» давили , другие отстреливали с вертолетов вокруг нашей первой бригады в з/с Дружба у деда.
Крови было много по их тропам.
И только спустя практически 50! лет наши казахские ученые только решили изучить что за мясо!
Это шо такое, прикололись что ли и потроллили?
В Дружбе даже одна ручная сайка по совхозу ходила помню и ее все гладили, потом кто то сожрал ее, раньше собак хорошо помню в совхозе ели.
А эти изучают..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45326
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 15:19
#3
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
По заказу Министерства экологии Академия питания провела комплексное исследование состава мяса сайгака.//

Наверно не меньше истратили, чем на исследование китайского коронавируса, а это миллиарды
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Н
* Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
126
Re: Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Отправлено: 01.07.25 - 17:19
#4
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не кто не выращивает а численность само растет, а сельскохозяйственное животноводство вкладывают а оно наоборот падает и цены растут.
и это не смотря на то что лет десять назад вообще у сайгаков мор был
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