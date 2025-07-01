Отправлено: - 15:09

111:

намутил он в последние дни

Цитата:Думаю что: - Антикор себя как следует не проявил в деле борьбы с коррупцией, и даже НАОБОРОТ- ВОЗГЛАВИЛ эту коррупцию, как у нас борцы с наркотиками сами и были ярые наркоманы.То есть: - Антикор себя скомпрометировал и осталось его или РАЗОГНАТЬ и признать своё бессилие или сделать мину при плохой игре: - якобы РЕОРГОНИЗОВАТЬ и передать часть функции КНБ- тем самым косвенно признав что: - коррупция уже затрагивает саму основу БЕЗОПАСНОСТИ существования государства Казахстан- выходит что всё уже так СЕРЬЁЗНО.