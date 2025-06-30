Слова предателя, который за то, чтоб бомбить свой народ , не стоят ничего. Он рассказал то, что было изначально известно, когда Байден приказывал Зеленскому правительство в изгнании. Байден и не помогал в начале Украине, кроме по моему джевелинов и еще чего то, стингеры вроде. Только после контратаки украинцев, начали помогать. И то что не нужен развал России, администрация США говорила изначально. Царев , который на днях прочитал какую то статейку, возомнил себя политологом? Может ли предатель своего народа быть кем то, кроме предателя? Нет..
maxsaf: Будешь баурсаки с пивом подносить, заодно всех фоткать и сдавать?
Хех.. Почему это я должен сто то приносить? Как правило угощения делают сами митингующие и пиво не пьют по определенным причинам. Насчет сдавать, вроде я не жалобщик. Тебе нужно присмотреться к другим, кто это делает..
Далась, вам это голая вечеринка? Я в советское время вывозил Великого артиста, его там кормили и главное поили! Это артистическая среда, у них всё не так как у нас! Великий Евстигнеев не выходил на сцену, если не было коньяка в гримёрке, я не про свой случай, где то это было описано и никто не опроверг! От этого разве стал Евстигнеев менее Великим? Тут артисты помельче, я про голую вечеринку, ну и ладно! В конце концов пока власти не решили наказать, сколько этих вечеринок прошло? Они же не из воздуха появились! Кто то скажет тлетворное влияние Запада, я скажу не смотрите на артистов, они просто не люди в обычном смысле слова, всегда ранимые, всегда претендуют на особый статус, похожи на статуэтку из фарфора, которую любил оловянный солдатик!
saba: Великий Евстигнеев не выходил на сцену, если не было коньяка в гримёрке, я не про свой случай, где то это было описано и никто не опроверг! От этого разве стал Евстигнеев менее Великим? Тут артисты помельче, я про голую вечеринку, ну и ладно! В конце концов пока власти не решили наказать, сколько этих вечеринок прошло? Они же не из воздуха появились!
Потрясающая логика: Если Евстигнеев не выходил на сцену без употребления коньяка, значит, сегодняшним талантам помельче можно хоть голыми участвовать в вечеринках, хоть и закрытых, преемственность так сказать. Вчера про мораль говорили, спасибо, теперь я понимаю, возможно, мораль в артистической среде всегда была вопросом градуса.
saba: Я в советское время вывозил Великого артиста, его там кормили и главное поили! Это артистическая среда, у них всё не так как у нас!
Вывозили Великого артиста? Кормили, поили, а после кто-то, надеюсь не раздел и не обчистил его. Я простой смертный, при Советах Великих артистов никуда не вывозил, не поил и не кормил, ну и конечно про голые вечеринки, стриптизы вообще не слышал, получается все Артисты тогда были почти ангелами
saba: Рука устала, как Абике и Кайрат такие опусы пишут?
Опусы писать, нужно уметь правильно! Вообразить как будто рядом сам Пушкин с Лермонтовым сидят, читают, одобрительно кивают и говорят: Ай да молодец, ай да культура, ай да чертова, хоть крестись, хоть разденься, всё правильно написал!
Kairat stayer: Опусы писать, нужно уметь правильно! Вообразить как будто рядом сам Пушкин с Лермонтовым сидят, читают, одобрительно кивают и говорят: Ай да молодец, ай да культура, ай да чертова, хоть крестись, хоть разденься, всё правильно написал!
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