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≡ Казахстанцы перестанут получать пенсии, если не тратят деньги: объяснение Минтруда
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52057
Казахстанцы перестанут получать пенсии, если не тратят деньги: объяснение Минтруда
Отправлено: 01.07.25 - 11:02
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В Министерстве труда и социальной защиты населения объяснили норму, согласно которой некоторым казахстанцам могут приостановить выплату пенсий, если те не пользуются своим счетом.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1485
Re: Казахстанцы перестанут получать пенсии, если не тратят...
Отправлено: 01.07.25 - 11:02
#1
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Цитата:
направляют уведомление, в том числе через "Казпочту".

Которая свои почтовые функции выполняет после пинка и резонанса в прессе)

Ей давно альтернативу пора создать. Вон, маркетплейсы, заинтересованные в скорости доставки - из другой страны за 2-5 дней могут доставить, казпочта же такими сроками не может похвастать.

Газеты раз в полгода доносят...

Цитата:
парадоксальная, по мнению некоторых юристов, норма предусмотрена законом.


Может хоть раз пересмотреть закон в пользу гражданина? Эти 30-40 летние министры и законотворцы понимают, что человеку может быть физически тяжело ходить к банкомату, чтобы совершить расходную операцию? Бабуля может иметь проблемы со спиной, со зрением, ногами и чем либо еще. Об Этом они думают? Вместо приостановки начисления КРОВНыХ - направьте соцработника, уточните, все ли хорошо, жив ли человек. Все чисто машинально, автоматизированно. Только не там где надо
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
761
Re: Казахстанцы перестанут получать пенсии, если не тратят...
Отправлено: 01.07.25 - 11:46
#2
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на святое кастрюлеголовые замахнулись
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