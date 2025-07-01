Отправлено: - 11:02

направляют уведомление, в том числе через "Казпочту".

парадоксальная, по мнению некоторых юристов, норма предусмотрена законом.

Цитата:Которая свои почтовые функции выполняет после пинка и резонанса в прессе)Ей давно альтернативу пора создать. Вон, маркетплейсы, заинтересованные в скорости доставки - из другой страны за 2-5 дней могут доставить, казпочта же такими сроками не может похвастать.Газеты раз в полгода доносят...Цитата:Может хоть раз пересмотреть закон в пользу гражданина? Эти 30-40 летние министры и законотворцы понимают, что человеку может быть физически тяжело ходить к банкомату, чтобы совершить расходную операцию? Бабуля может иметь проблемы со спиной, со зрением, ногами и чем либо еще. Об Этом они думают? Вместо приостановки начисления КРОВНыХ - направьте соцработника, уточните, все ли хорошо, жив ли человек. Все чисто машинально, автоматизированно. Только не там где надо