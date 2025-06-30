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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 21:29
#7606
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Цитата:
111:
Ну что там, кто идет на митинг против повышения цен? Кто хочет стать террористом?

Будешь баурсаки с пивом подносить, заодно всех фоткать и сдавать?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 08:58
#7607
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СВО. Предистория . До начала....
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 09:52
#7608
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Цитата:
YESNO:
СВО. Предистория . До начала....

Слова предателя, который за то, чтоб бомбить свой народ , не стоят ничего.
Он рассказал то, что было изначально известно, когда Байден приказывал Зеленскому правительство в изгнании.
Байден и не помогал в начале Украине, кроме по моему джевелинов и еще чего то, стингеры вроде.
Только после контратаки украинцев, начали помогать.
И то что не нужен развал России, администрация США говорила изначально.
Царев , который на днях прочитал какую то статейку, возомнил себя политологом?
Может ли предатель своего народа быть кем то, кроме предателя?
Нет..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 09:54
#7609
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Что касается контрнаступления на Мелитополь или Бахмут, это к военным экспертам.
Предатель просто предатель и никак не эксперт..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 09:58
#7610
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Цитата:
maxsaf:
Будешь баурсаки с пивом подносить, заодно всех фоткать и сдавать?

Хех..
Почему это я должен сто то приносить?
Как правило угощения делают сами митингующие и пиво не пьют по определенным причинам.
Насчет сдавать, вроде я не жалобщик.
Тебе нужно присмотреться к другим, кто это делает..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 10:28
#7611
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
111:

Далась, вам это голая вечеринка? Я в советское время вывозил Великого артиста, его там кормили и главное поили! Это артистическая среда, у них всё не так как у нас! Великий Евстигнеев не выходил на сцену, если не было коньяка в гримёрке, я не про свой случай, где то это было описано и никто не опроверг! От этого разве стал Евстигнеев менее Великим? Тут артисты помельче, я про голую вечеринку, ну и ладно! В конце концов пока власти не решили наказать, сколько этих вечеринок прошло? Они же не из воздуха появились! Кто то скажет тлетворное влияние Запада, я скажу не смотрите на артистов, они просто не люди в обычном смысле слова, всегда ранимые, всегда претендуют на особый статус, похожи на статуэтку из фарфора, которую любил оловянный солдатик!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 10:29
#7612
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Рука устала, как Абике и Кайрат такие опусы пишут?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1718
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 10:44
#7613
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Цитата:
111:
Нет..

ты суть уловил / нет /
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 11:05
#7614
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Цитата:
YESNO:
нет

Уж простите, предателей не уважаю, и слушать их не буду! Как то не сложилось у меня с предателями! Я и Ходорковского не слушаю, уважаю, что он столько сидел и всё на этом!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7162
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 11:33
#7615
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Цитата:
saba:
Великий Евстигнеев не выходил на сцену, если не было коньяка в гримёрке, я не про свой случай, где то это было описано и никто не опроверг! От этого разве стал Евстигнеев менее Великим? Тут артисты помельче, я про голую вечеринку, ну и ладно! В конце концов пока власти не решили наказать, сколько этих вечеринок прошло? Они же не из воздуха появились!


Потрясающая логика: Если Евстигнеев не выходил на сцену без употребления коньяка, значит, сегодняшним талантам помельче можно хоть голыми участвовать в вечеринках, хоть и закрытых, преемственность так сказать. Вчера про мораль говорили, спасибо, теперь я понимаю, возможно, мораль в артистической среде всегда была вопросом градуса.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.07.2025 - 12:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 11:37
#7616
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Цитата:
saba:
Уж простите, предателей не уважаю

Вопрос о предателях: великий и древний резко стал русским. Вы все ещё друзья? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.07.2025 - 12:38]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 11:39
#7617
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Про предателей ещё:

Цитата:
111: мы больше русские и прикидываться ваххабитами с криками Аллах Акбар, это не про нас..

Капец ты переобуваешься на лету :lol:
Цитата:
111: Ахмат - сила! Аллаху Акбар!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7162
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 11:48
#7618
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Цитата:
saba:
Я в советское время вывозил Великого артиста, его там кормили и главное поили! Это артистическая среда, у них всё не так как у нас!


Вывозили Великого артиста? Кормили, поили, а после кто-то, надеюсь не раздел и не обчистил его. Я простой смертный, при Советах Великих артистов никуда не вывозил, не поил и не кормил, ну и конечно про голые вечеринки, стриптизы вообще не слышал, получается все Артисты тогда были почти ангелами :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7162
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 11:58
#7619
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Цитата:
saba:
Рука устала, как Абике и Кайрат такие опусы пишут?


Опусы писать, нужно уметь правильно! Вообразить как будто рядом сам Пушкин с Лермонтовым сидят, читают, одобрительно кивают и говорят: Ай да молодец, ай да культура, ай да чертова, хоть крестись, хоть разденься, всё правильно написал! :-P :-P :-P
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7162
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.07.25 - 12:45
#7620
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Цитата:
Kairat stayer:
Опусы писать, нужно уметь правильно! Вообразить как будто рядом сам Пушкин с Лермонтовым сидят, читают, одобрительно кивают и говорят: Ай да молодец, ай да культура, ай да чертова, хоть крестись, хоть разденься, всё правильно написал!


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