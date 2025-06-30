Отправлено: - 11:33

saba:

Великий Евстигнеев не выходил на сцену, если не было коньяка в гримёрке, я не про свой случай, где то это было описано и никто не опроверг! От этого разве стал Евстигнеев менее Великим? Тут артисты помельче, я про голую вечеринку, ну и ладно! В конце концов пока власти не решили наказать, сколько этих вечеринок прошло? Они же не из воздуха появились!

[Исправлено: Kairat stayer, 01.07.2025 - 12:36]

Цитата:Потрясающая логика: Если Евстигнеев не выходил на сцену без употребления коньяка, значит, сегодняшним талантам помельче можно хоть голыми участвовать в вечеринках, хоть и закрытых, преемственность так сказать. Вчера про мораль говорили, спасибо, теперь я понимаю, возможно, мораль в артистической среде всегда была вопросом градуса.