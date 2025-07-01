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≡ Антикора больше нет - новое ведомство создают в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52057
Антикора больше нет - новое ведомство создают в Казахстане
Отправлено: 01.07.25 - 10:01
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Агентство по противодействию коррупции реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности Казахстана. Часть функций будет передана Агентству по делам государственной службы.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45322
Re: Антикора больше нет - новое ведомство создают в Казахстане
Отправлено: 01.07.25 - 10:01
#1
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Что то намутил он в последние дни, повышения цен, потом покрытых всех убрать, какие то амнистии уголовникам..
Хотя про покрытых считаю правильным, ведь мы больше русские и прикидываться ваххабитами с криками Аллах Акбар, это не про нас..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28104
Re: Антикора больше нет - новое ведомство создают в Казахстане
Отправлено: 01.07.25 - 11:35
#2
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Цитата:
111: мы больше русские и прикидываться ваххабитами с криками Аллах Акбар, это не про нас..


Капец ты переобуваешься на лету :lol:

Цитата:
111: Ахмат - сила! Аллаху Акбар!
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