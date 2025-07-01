Re: Антикора больше нет - новое ведомство создают в Казахстане

Отправлено: - 10:01

Что то намутил он в последние дни, повышения цен, потом покрытых всех убрать, какие то амнистии уголовникам..

Хотя про покрытых считаю правильным, ведь мы больше русские и прикидываться ваххабитами с криками Аллах Акбар, это не про нас..