Re: В Костанае почти 1 800 земельных участков в районе Кунай до...

Отправлено: - 18:36

Сакешки, Макешки и Бакешки- ваш выход, господа !!!!



Если в результате этой распределительной компании НИКОГО не посадят за коррупцию или же не будет НИ ЕДИНОГО скандала с распределением этих участков - значит мы или же правильней будет - чиновники жана Казахстана, действительно движуться к справедливому Казахстану.