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≡ В Костанае почти 1 800 земельных участков в районе Кунай до конца года должны обрести хозяев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52055
В Костанае почти 1 800 земельных участков в районе Кунай до конца года должны обрести хозяев
Отправлено: 30.06.25 - 18:36
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Акимат города сегодня презентовал механизм бесплатного распределения горожанам, готовым там строиться, по 8 соток земли. Причина такого шага — в течение нескольких лет в этом районе простаивают коммуникации, проведенные за счет бюджета.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8148
Re: В Костанае почти 1 800 земельных участков в районе Кунай до...
Отправлено: 30.06.25 - 18:36
#1
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Сакешки, Макешки и Бакешки- ваш выход, господа !!!!

Если в результате этой распределительной компании НИКОГО не посадят за коррупцию или же не будет НИ ЕДИНОГО скандала с распределением этих участков - значит мы или же правильней будет - чиновники жана Казахстана, действительно движуться к справедливому Казахстану.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2067
Re: В Костанае почти 1 800 земельных участков в районе Кунай до...
Отправлено: 30.06.25 - 22:58
#2
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......сосед мне говорит давай Азамат возьмём по участку да построимся район новый коммуникации есть,деньги тоже у нас имеются он тоже работает в европе менеджер по овцеводству....говорю ему страшно строится вдруг передумают начальника да снесут небоскрёбы надумают возводить....вот родились в шанхае и помрём кладбище рядом...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28101
В Костанае почти 1 800 земельных участков в районе Кунай до конца года должны обрести хозяев
Отправлено: 30.06.25 - 23:24
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
он тоже работает в европе менеджер по овцеводству....

Ха-ха-ха, свое собственное овцеводство развивать стрёмно, быть чабаном - западло (Абайка не даст соврать) , а там - целый менеджер 8-)
Ну хоть так, талант не пропадает :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.07.2025 - 00:25]
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