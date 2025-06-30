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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 13:10
#7591
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Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Н.Пашинян сдержал своё слово.

Киркоров неожиданно стал армянам и наехал на Пашиняна, вот как бывает
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 14:17
#7592
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Эх жизнь..
Один из 150ти роскошных лимитированных мерседесов

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 14:21
#7593
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Я сейчас умру наверно от зависти к настоящим русским патриотам

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 14:24
#7594
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В 17 лет в России женятся, класс

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8148
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 14:42
#7595
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Цитата:
111:
кто идет на митинг против повышения цен?


Что за митинг??
У нас в Костанае
И кто организатор- случайно не " партия Аманат" ?
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 15:04
#7596
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Путин на ЕАЭС

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 15:05
#7597
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
кто организатор- случайно не " партия Аманат" ?

Наверно, в Инсте зовут идти против повышения цен, не знаю только во скольно
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7158
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 16:08
#7598
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Цитата:
111:
Киркоров неожиданно стал армянам и наехал на Пашиняна, вот как бывает


Да, Ф.Киркоров записал видео и призвал Н.Пашиняна прекратить гонения на Армянскую церковь и С.Карапетяна. Он не политик, а певец, после участия в голой вечеринке, он свой авторитет подмочил :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7158
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 16:16
#7599
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Ниже в видео, российский политолог, журналист, политический деятель, основатель и генеральный директор Института изучения проблем развития ЕАЭС - Владимир Анатольевич Лепехин, в кратком обзоре событий за неделю разъясняет про ситуацию на Кавказе, Ближнем Востоке и.т.д. в том числе про арест С.Карапетяна.


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8148
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 18:14
#7600
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Цитата:
Kairat stayer:
после участия в голой вечеринке, он свой авторитет подмочил


Несогласен: - они СЕЛЕБРИТИ, то есть те люди которые УСЛАЖДАЮТ нашу обыденную жизнь и им можно ВСЁ или почти ВСЁ в том числе и быть ГОЛЫМ на любой вечеринке- голый он или в тулупе - от этого ничего не зависит- его дело - ПЕТЬ.

Его автоторитет- это его голос. Нет голоса- нет авторитета.

Он же не политик и даже не аким города - для которого - быть голым на вечеринке или даже только в трусах- крах его карьеры и тем более авторитета.

Скандалы, шум в прессе, нестандартные стуации - это родная стихия Киркоровых и К- чем больше их- тем больше внимания прикованы к ним.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8148
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 18:17
#7601
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Цитата:
Kairat stayer:


Отвлечемся от армян и россиян: - сегодня вынесли приговор шапыраштинцу Бекетаеву- восемь лет с конфискацией.
Такое не могло быть лет шесть назад.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7158
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 20:06
#7602
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Цитата:
ACROS:
Несогласен: - они СЕЛЕБРИТИ, то есть те люди которые УСЛАЖДАЮТ нашу обыденную жизнь и им можно ВСЁ или почти ВСЁ в том числе и быть ГОЛЫМ на любой вечеринке- голый он или в тулупе - от этого ничего не зависит- его дело - ПЕТЬ.


Ах, как красиво расписали! :lol: :lol: :lol:

Но, всё равно не соглашусь! Получается если есть голос, тогда можно и без трусов ходить. Осталось только выяснить, разрешают ли нормативные документы, законы певцам ходить голыми, или это только устная традиция селебрити?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 20:15
#7603
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Киркоров о себе, самокритично


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7158
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 20:23
#7604
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Цитата:
ACROS:
Он же не политик и даже не аким города - для которого - быть голым на вечеринке или даже только в трусах- крах его карьеры и тем более авторитета.

Скандалы, шум в прессе, нестандартные стуации - это родная стихия Киркоровых и К- чем больше их- тем больше внимания прикованы к ним.


Значит, утрируя для артистов участвовавших в голой вечеринке, скандалы двигатели прогресса, а отсутствие штанов высшая форма артистизма. Прямо по Булгакову: Какие трусы - такие и песни.

На мой взгляд, авторитет строится и нарабатывается не только на децибелах, но и на поступках и зависит от действии конкретных людей. То есть по-вашему, хорошо, что акимы пока не поют, а то им можно будет всё и если у человека есть голос - он уже вне морали, приличий и общественного восприятия? Тогда видимо, мораль и вкус остались для обычных смертных. :lol: :lol: :lol:.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28100
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 21:24
#7605
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Цитата:
Kairat stayer:
Тогда видимо, мораль и вкус остались для обычных смертных. .

Великий и древний постоянно пробивает очередное дно, и ниче, лучший друг нацпатов, предводитель русофобов :lol:
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