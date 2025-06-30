Отправлено: - 20:06

ACROS:

Несогласен: - они СЕЛЕБРИТИ, то есть те люди которые УСЛАЖДАЮТ нашу обыденную жизнь и им можно ВСЁ или почти ВСЁ в том числе и быть ГОЛЫМ на любой вечеринке- голый он или в тулупе - от этого ничего не зависит- его дело - ПЕТЬ.

Цитата:Ах, как красиво расписали!Но, всё равно не соглашусь! Получается если есть голос, тогда можно и без трусов ходить. Осталось только выяснить, разрешают ли нормативные документы, законы певцам ходить голыми, или это только устная традиция селебрити?