Ниже в видео, российский политолог, журналист, политический деятель, основатель и генеральный директор Института изучения проблем развития ЕАЭС - Владимир Анатольевич Лепехин, в кратком обзоре событий за неделю разъясняет про ситуацию на Кавказе, Ближнем Востоке и.т.д. в том числе про арест С.Карапетяна.
Kairat stayer: после участия в голой вечеринке, он свой авторитет подмочил
Несогласен: - они СЕЛЕБРИТИ, то есть те люди которые УСЛАЖДАЮТ нашу обыденную жизнь и им можно ВСЁ или почти ВСЁ в том числе и быть ГОЛЫМ на любой вечеринке- голый он или в тулупе - от этого ничего не зависит- его дело - ПЕТЬ.
Его автоторитет- это его голос. Нет голоса- нет авторитета.
Он же не политик и даже не аким города - для которого - быть голым на вечеринке или даже только в трусах- крах его карьеры и тем более авторитета.
Скандалы, шум в прессе, нестандартные стуации - это родная стихия Киркоровых и К- чем больше их- тем больше внимания прикованы к ним.
ACROS: Несогласен: - они СЕЛЕБРИТИ, то есть те люди которые УСЛАЖДАЮТ нашу обыденную жизнь и им можно ВСЁ или почти ВСЁ в том числе и быть ГОЛЫМ на любой вечеринке- голый он или в тулупе - от этого ничего не зависит- его дело - ПЕТЬ.
Ах, как красиво расписали!
Но, всё равно не соглашусь! Получается если есть голос, тогда можно и без трусов ходить. Осталось только выяснить, разрешают ли нормативные документы, законы певцам ходить голыми, или это только устная традиция селебрити?
ACROS: Он же не политик и даже не аким города - для которого - быть голым на вечеринке или даже только в трусах- крах его карьеры и тем более авторитета.
Скандалы, шум в прессе, нестандартные стуации - это родная стихия Киркоровых и К- чем больше их- тем больше внимания прикованы к ним.
Значит, утрируя для артистов участвовавших в голой вечеринке, скандалы двигатели прогресса, а отсутствие штанов высшая форма артистизма. Прямо по Булгакову: Какие трусы - такие и песни.
На мой взгляд, авторитет строится и нарабатывается не только на децибелах, но и на поступках и зависит от действии конкретных людей. То есть по-вашему, хорошо, что акимы пока не поют, а то им можно будет всё и если у человека есть голос - он уже вне морали, приличий и общественного восприятия? Тогда видимо, мораль и вкус остались для обычных смертных. .
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