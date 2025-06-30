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≡ Заплати и проезжай: как Минфин будет бороться с очередями на автомобильных пунктах пропуска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52054
Заплати и проезжай: как Минфин будет бороться с очередями на автомобильных пунктах пропуска
Отправлено: 30.06.25 - 15:33
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Министерство финансов РК подготовил изменения в действующие правила пересечения государственной границы для автомобилей, чтобы упорядочить электронную очередь на автомобильных пунктах пропуска и повысить её пропускную эффективность.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1442
Re: Заплати и проезжай: как Минфин будет бороться с очередями на...
Отправлено: 30.06.25 - 15:33
#1
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Из опыта пересечения гос. границы знаю - как только наши власти что-то начинают упрощать и ускорять, на границе появляется новый шлагбаум и время ее прохождения увеличивается. На границе бардак, те кто в электронной очереди штурмую тех, кто без нее, а погранцам пофиг, типа не мы придумали, не нам и разгребать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16719
Заплати и проезжай: как Минфин будет бороться с очередями на автомобильных пунктах пропуска
Отправлено: 30.06.25 - 18:59
#2
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Цитата:
Документ доступен для публичного обсуждения до 14 июля


Если вопрос стоит про деньги, то просто сделайте платный проход и не морочьте людям голову. 3 вас не получается электронная очередь.

Если вопрос стоит про наведение порядка на границах. То сначало слетайте в другие страны и посмотрите как это работает. А то устроили бардак абсолютно на всех погран переходах.

[Исправлено: Vit, 30.06.2025 - 19:00]

[Исправлено: Vit, 30.06.2025 - 19:01]
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