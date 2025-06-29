Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание

Отправлено: - 20:41

в психушку надо этому министру. Если я на своей даче выращиваю что то и потом в плане улучшения или даже для того чтобы другие растения росли лучше удаляю то что мешает, они дармоеды еще и штрафами пугают?. когда мы сажаем и растим они молчат и от них никакой помощи, а тут вдруг проявляют свой интерес. Это как по аналогии с матерями призывников. Они сами своих сыновей без участия государства растят, обучают, кормят и одевают. А потом вдруг им говорят отдай долг. Откуда он взялся это долг при капитализме? при социализме он был. И был обоснованный , а тут извините, мимо.