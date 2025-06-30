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≡ Обнесла сейф - Костанайские ломбарды подозревают в сговоре с обвиняемой в краже драгоценностей на 92 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52053
Обнесла сейф - Костанайские ломбарды подозревают в сговоре с обвиняемой в краже драгоценностей на 92 млн тенге
Отправлено: 30.06.25 - 16:22
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Ломбарды нужны в деле для уточнения суммы ущерба и выяснения, почему их сотрудники не сообщали полиции о подозрительных активностях вокруг украденных драгоценностей. Тут-то и начинаются трудности...
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45311
Re: Обнесла сейф - Костанайские ломбарды подозревают в сговоре с...
Отправлено: 30.06.25 - 16:22
#1
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Эх..
Больше десяти лет был директором ломбарда..
Хорошее время было..
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