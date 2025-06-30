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≡ "Не уступил дорогу" - ДТП с автобусом и велосипедистом в центре Костаная прокомментировали в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52053
"Не уступил дорогу" - ДТП с автобусом и велосипедистом в центре Костаная прокомментировали в полиции
Отправлено: 30.06.25 - 15:34
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27 июня на пересечении улиц Тәуелсіздік и Алтынсарина в Костанае автобус маршрута № 102 сбил велосипедиста. Сегодня, 30 июня, ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45311
Re: "Не уступил дорогу" - ДТП с автобусом и...
Отправлено: 30.06.25 - 15:34
#1
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Да, влип водятел..
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