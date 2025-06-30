Re: Заплати и проезжай: как Минфин будет бороться с очередями на...

Отправлено: - 15:33

Из опыта пересечения гос. границы знаю - как только наши власти что-то начинают упрощать и ускорять, на границе появляется новый шлагбаум и время ее прохождения увеличивается. На границе бардак, те кто в электронной очереди штурмую тех, кто без нее, а погранцам пофиг, типа не мы придумали, не нам и разгребать.