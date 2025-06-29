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≡ Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52049
Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
Отправлено: 29.06.25 - 13:30
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Если смотреть на состояние инфраструктуры и прибавить к ним работы по «дорожному благоустройству пешеходной зоны» в этом году, то создается впечатление, что пешеход в городе находится на положении «бедного родственника».
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45304
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
Отправлено: 29.06.25 - 13:30
#1
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Плюс у новой брусчатки тоже есть, там детские самокаты лучше катаются, она как то ровнее лежит
Думаю и детские коляски тоже.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
953
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
Отправлено: 29.06.25 - 18:25
#2
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В этой газете это требование от автора для акима города или просьба от имени народа? Есть же на это маслихат города, который обязан по просьбе группы населения города выразить волю населения региона!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7616
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
Отправлено: 29.06.25 - 20:22
#3
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Никаких организованных обходов зоны «дорожных работ» не предусмотрено

Дорожные строители в основном озабочены быстрей закончить работы и приступить к следующим,обьект в опасной зоне и нормальные пешеходы не пойдут по этому маршруту и выберут другой. Зачем это пустое сдовоблудие
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a
§ arseniiv
(Пользователи)
Регистрация:
29.06.25
Сообщений:
1
Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
Отправлено: 30.06.25 - 12:13
#4
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Статья 19-3 Закона РК "Об автомобильных дорогах"

3. Безопасность дорожных рабочих и участников дорожного движения должна обеспечиваться путем принятия мер к организации движения и ограждению мест проведения работ, которые должны предусматриваться в ходе планирования работ и регулярно проверяться при их производстве.

Опасная зона, как Вы это называете, формируется именно по причине такой организации работ "наспех" и невыполнения требований закона. Простейших ограждений для "опсаной зоны" часто просто не видно по причине их отсутствия.
По поводу выбора другого маршрута - есть ситуации, когда нет возможности выбирать. К тому же, в статье написано, что сам автор вынужден выбирать пути обхода.
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