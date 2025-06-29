Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода

Отправлено: - 12:13

Статья 19-3 Закона РК "Об автомобильных дорогах"



3. Безопасность дорожных рабочих и участников дорожного движения должна обеспечиваться путем принятия мер к организации движения и ограждению мест проведения работ, которые должны предусматриваться в ходе планирования работ и регулярно проверяться при их производстве.



Опасная зона, как Вы это называете, формируется именно по причине такой организации работ "наспех" и невыполнения требований закона. Простейших ограждений для "опсаной зоны" часто просто не видно по причине их отсутствия.

По поводу выбора другого маршрута - есть ситуации, когда нет возможности выбирать. К тому же, в статье написано, что сам автор вынужден выбирать пути обхода.