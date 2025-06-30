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≡ Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет Костанайский областной историко-краеведческий музей капитально обновится
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52049
Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет Костанайский областной историко-краеведческий музей капитально обновится
Отправлено: 30.06.25 - 09:50
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В ходе 2-го этапа реконструкции здание поменяет «начинку». Прогулки по залам и подвалам позволили корреспонденту «НГ» совершить несколько открытий и увидеть то, чего обычно не показывают никому.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3784
Re: Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет...
Отправлено: 30.06.25 - 09:50
#1
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Это здание строили татары. Следовательно и сейчас для его ремонта надо приглашать спецов из Татарстана.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3784
Re: Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет...
Отправлено: 30.06.25 - 10:06
#2
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Интересно, если сейчас потомки Яушевых объявятся в Кастанае, имеют ли они право на то, чтобы это здание им вернули?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
810
Re: Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет...
Отправлено: 30.06.25 - 10:31
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Следовательно и сейчас для его ремонта надо приглашать спецов из Татарстана.

удивительная причинно-следственная связь.

а если плезиозавра сделали другие плезиозавры, то чтобы не нарушать логическую цепочку, нужно будет их приглашать? :-x
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18269
Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет Костанайский областной историко-краеведческий музей капитально обновится
Отправлено: 30.06.25 - 10:36
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Это здание строили татары.

Прям одни татары? Ни одного русского или казаха в строительстве участия не принимали?
А может татарские купцы оплатили просто? А после 1917 их ТРЦ перешёл в собственность государства
Цитата:
юля елиссева:
Интересно, если сейчас потомки Яушевых объявятся в Кастанае, имеют ли они право на то, чтобы это здание им вернули?

Могут зайти на общих основаниях посмотреть выставку, выгонять не будут
Вроде последний раз 150 тенге стоила экскурсия))
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2624
Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет Костанайский областной историко-краеведческий музей капитально обновится
Отправлено: 30.06.25 - 10:54
#5
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Цитата:
abaika95:
Вроде последний раз 150 тенге стоила экскурсия))

Экскурсии в музее бесплатны.
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