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Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52049
Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 18:20
Наказание грозит не только тем, кто спилил дерево бензопилой. Если растение погибло из-за строительных работ, химикатов, повреждения корней или несанкционированной парковки – тоже будет штраф. Даже если дерево не спилили, но оно засохло по вине человека.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 953
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 18:20
В основном деревья гибнут от рук тех, к кому обращаются для принятия мер!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7616
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 20:27
Я уже несколько лет не выезжаю за вениками в лес,так совпало что береза во дворе стала ветвями задевать провода и подвергалась принудительному кронированию. Ну не пропадать же листве, тут же навязал веников.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 760
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 20:41
в психушку надо этому министру. Если я на своей даче выращиваю что то и потом в плане улучшения или даже для того чтобы другие растения росли лучше удаляю то что мешает, они дармоеды еще и штрафами пугают?. когда мы сажаем и растим они молчат и от них никакой помощи, а тут вдруг проявляют свой интерес. Это как по аналогии с матерями призывников. Они сами своих сыновей без участия государства растят, обучают, кормят и одевают. А потом вдруг им говорят отдай долг. Откуда он взялся это долг при капитализме? при социализме он был. И был обоснованный , а тут извините, мимо.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 760
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 20:49
я согласен с этим деятелем, когда речь идет о деревьях и прочих растениях в лесах, полях, на дикой территории, но когда они лезут в частные дела. тут извините не напрягайтесь. Занимайтесь лучше своими обязанностями качественно. Довели ситуацию до таких печальных масштабов своим бестоковым руководством. А теперь на народе выехать намерены. Если не запугать, то хоть копейку срубить на штрафах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12043
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 21:59
----Дурдом !!! Когда дача была в Кустанае , две яблони старые спилил на участке . Сейчас бы без штанов остался
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1483
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 23:28
Цитата:
Сейчас готовятся правосторонние съезды, для строительства которых помечены некоторые деревья. Кто и в каких объемах выставит счета отделам городского акимата? Это вопрос #1
Вопрос второй - елки на новый год - как регулировать этот вопрос?
Вопрос 3 - это мебель. Деревья срубать нельзя, откуда будет поступать древесина?
Какими опилками забиты головы у этих министров?
P.s. а кронирование попадает в эти рамки? Если да, то как акимат будет расплачиваться?
Если растение погибло из-за строительных работ,
Сейчас готовятся правосторонние съезды, для строительства которых помечены некоторые деревья. Кто и в каких объемах выставит счета отделам городского акимата? Это вопрос #1
Вопрос второй - елки на новый год - как регулировать этот вопрос?
Вопрос 3 - это мебель. Деревья срубать нельзя, откуда будет поступать древесина?
Какими опилками забиты головы у этих министров?
P.s. а кронирование попадает в эти рамки? Если да, то как акимат будет расплачиваться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 233
Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 23:50
Когда аллеи с акациями по Кобыланды-Батыра отдали под дома, и многочисленные скверы, включая посадку с елоками где теперь I'm fastfood, государство это не беспокоило, а быть может не беспокоило отдельных обогатившихся чиновников. Как только речь идёт о возможности найти очередной повод наложить штраф на население, оно делает это без сна и отдыха.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 284
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 30.06.25 - 09:22
На даче яблоня, вишня и прочие дают поросль. Если их не выкорчёвывать, то на даче будет как в лесу.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1668
Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 30.06.25 - 10:36
Цитата:
Да ничем они вас не пугают. Они даже не знают что там у вас на даче растет. А если не знают, значит этого нет...и никогда не было. Вот если у вас в плане участка, в документе, будут указаны перечень насаждений и их размещение то тут уже другой вопрос. А если просто прямоугольник с указанием ширины и длины то забейте болт и расслабьтесь - на этой территории никаких зеленых насаждений нет.
рихард:
они дармоеды еще и штрафами пугают?
они дармоеды еще и штрафами пугают?
Да ничем они вас не пугают. Они даже не знают что там у вас на даче растет. А если не знают, значит этого нет...и никогда не было. Вот если у вас в плане участка, в документе, будут указаны перечень насаждений и их размещение то тут уже другой вопрос. А если просто прямоугольник с указанием ширины и длины то забейте болт и расслабьтесь - на этой территории никаких зеленых насаждений нет.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1483
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 30.06.25 - 11:16
Как всегда. Имитация бурной деятельности. Не более того.
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45304
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 30.06.25 - 13:08
Сколько деревьев пилят, когда что то строят, никому дела нет
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