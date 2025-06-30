Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет Костанайский областной историко-краеведческий музей капитально обновится
Макеты мамонтов и плезиозавров: впервые за 30 лет Костанайский областной историко-краеведческий музей капитально обновится
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать