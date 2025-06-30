Отправлено: - 10:31

юля елиссева:

Следовательно и сейчас для его ремонта надо приглашать спецов из Татарстана.

Цитата:удивительная причинно-следственная связь.а если плезиозавра сделали другие плезиозавры, то чтобы не нарушать логическую цепочку, нужно будет их приглашать?