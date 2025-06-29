Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива, удачи и прекрасного настроения!
Цитата:
saba: Слушал Лукашенко, говорит, плохо везде в округе, но пока никуда из Беларуси не собирается
А.Г.Лукашенко в мае говорил, что нужно прорубать окно в Африку (ниже по ссылке), тогда предложил Минску стать хабом для торговли ЕАЭС–Африка, снятия торговых барьеров и углубления взаимодействия с африканским союзом в рамках «Программы 2063».
В Африке проживает более 1,4 млрд человек и растущим спросом на продовольствие, строительные материалы, сельхозтехнику, удобрения и машиностроение. Казахстан может экспортировать: зерно, муку, удобрения, нефтехимию и ГСМ, сельхозтехнику, металлопродукцию и.т.д.
Если А.Г.Лукашенко удастся запустить торгово-экономическое взаимодействие с Африкой на уровне ЕАЭС, это открывает окно возможностей и для Казахстана. Особенно если подход будет коллективным, а не через призму геополитических игр, говоря метафорически не только для России или Беларуси окно прорубят, а прорубят для всего ЕАЭС.
Экспорт в Африку Поставки пшеницы: Food Contract Corporation договорился о продаже 300 000 т пшеницы в Марокко и другие страны Северной Африки к концу маркетингового сезона — уже контрактовано более 200 000 т.
Отдельные форумы. саммиты и встречи делегаций дают свои плоды.
Индия инвестирует в строительство фармацевтического завода 58,8 млн долларов США. Проект предполагает полную локализацию: от разработки и производства до упаковки и распространения лекарственных средств, после выхода завода на полную мощность будет создано свыше 300 рабочих мест для граждан Казахстана.
saba: Я давно ему на Луну предлагал, там нет США, нет ни Украины, ни России, живи и радуйся!
Относительно США не стоить переживать, много чего он наговорил за эти полгода, ранее неоднократно на форуме отмечали, что он непредсказуем. Главное Д.Трамп не гопник, а миротворец и пацифист (против войны и насилия) .
Н.Пашинян сдержал своё слово. На днях в Минске проходил (26-27 июня 2025 года) саммит - заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ранее говорил, что он и другие армянские чиновники не будут посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Александр Лукашенко. Об этом Пашинян сказал, выступая в парламенте страны (ниже по ссылке).
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать