НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 506 из 507«1...504505506507»
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 09:43
#7576
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
США всерьез обсуждает военное решение вопросов с Канадой. Вчера Трамп отказался от переговоров с Канадой. Это больше не один народ, явно. Но история может удивлять и готовить сюрпризы.


Визуализация капилота:

Цитата:
Kairat stayer:
Хех, сюрпризы, Вашингтон наверное объявит войну Оттаве за кленовый сироп, да уж, геополитические фантазий - диванный "нострадамус", однако! Срочно эвакуируйтесь, война на пороге!




[Исправлено: Kairat stayer, 29.06.2025 - 11:02]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 11:14
#7577
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Срочно эвакуируйтесь

Я давно ему на Луну предлагал, там нет США, нет ни Украины, ни России, живи и радуйся!
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 13:24
#7578
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не помню что написал, но думаю было весело и все посмеялись немного, расслабились..
Не всегда же о войне писать
Война кончится, о чем писать будем, ума не приложу..
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 13:26
#7579
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что ж, пора учиться хоть что то писать , хотя…
Много правил против себя мы сами же и наделали и писать нам собственно не о чем, как кроме войны..
Патовая ситуация..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28098
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 20:07
#7580
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не помню что написал

Непотребщину, как обычно

[Исправлено: maxsaf, 29.06.2025 - 21:08]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12043
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 21:25
#7581
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не помню что написал,


-----****Что-то с памятью моей стало : всё, что было не со мной, помню.**** :lol: :lol: :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 22:01
#7582
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорил сегодня с друзьями из России, молчат, говорят а вдруг посадят, но пока никто не приехал
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8198
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.06.25 - 22:03
#7583
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушал Лукашенко, говорит, плохо везде в округе, но пока никуда из Беларуси не собирается
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 10:09
#7584
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива, удачи и прекрасного настроения!

Цитата:
saba:
Слушал Лукашенко, говорит, плохо везде в округе, но пока никуда из Беларуси не собирается


А.Г.Лукашенко в мае говорил, что нужно прорубать окно в Африку (ниже по ссылке), тогда предложил Минску стать хабом для торговли ЕАЭС–Африка, снятия торговых барьеров и углубления взаимодействия с африканским союзом в рамках «Программы 2063».

В Африке проживает более 1,4 млрд человек и растущим спросом на продовольствие, строительные материалы, сельхозтехнику, удобрения и машиностроение. Казахстан может экспортировать: зерно, муку, удобрения, нефтехимию и ГСМ, сельхозтехнику, металлопродукцию и.т.д.

Если А.Г.Лукашенко удастся запустить торгово-экономическое взаимодействие с Африкой на уровне ЕАЭС, это открывает окно возможностей и для Казахстана. Особенно если подход будет коллективным, а не через призму геополитических игр, говоря метафорически не только для России или Беларуси окно прорубят, а прорубят для всего ЕАЭС.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 30.06.2025 - 11:31]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 10:15
#7585
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экспорт в Африку Поставки пшеницы: Food Contract Corporation договорился о продаже 300 000 т пшеницы в Марокко и другие страны Северной Африки к концу маркетингового сезона — уже контрактовано более 200 000 т.

Подробнее здесь:

Кабели и провода в Нигерию: запущен MoU (через QazTrade) — ожидается поставка кабельной продукции на $125 млн/год, а также будущие проекты в зерне, горной технике и электротехнике.

Подробнее здесь:

Проект Адапико (Египет): африканский инвестор строит фармацевтический завод в Казахстане за $33 млн.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 10:21
#7586
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдельные форумы. саммиты и встречи делегаций дают свои плоды.

Индия инвестирует в строительство фармацевтического завода 58,8 млн долларов США. Проект предполагает полную локализацию: от разработки и производства до упаковки и распространения лекарственных средств, после выхода завода на полную мощность будет создано свыше 300 рабочих мест для граждан Казахстана.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 10:28
#7587
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я давно ему на Луну предлагал, там нет США, нет ни Украины, ни России, живи и радуйся!


Относительно США не стоить переживать, много чего он наговорил за эти полгода, ранее неоднократно на форуме отмечали, что он непредсказуем. Главное Д.Трамп не гопник, а миротворец и пацифист (против войны и насилия) :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 30.06.2025 - 11:28]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 10:38
#7588
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Слушал Лукашенко, говорит, плохо везде в округе, но пока никуда из Беларуси не собирается


В Беларуси для него лично конечно хорошо. Кстати, он в отдельные страны не выездной: США, Канада, Великобритания, Япония, Новая Зеландия, Австралия, страны ЕС наложили запреты или санкции на въезд.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7154
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 10:52
#7589
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н.Пашинян сдержал своё слово. На днях в Минске проходил (26-27 июня 2025 года) саммит - заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ранее говорил, что он и другие армянские чиновники не будут посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Александр Лукашенко. Об этом Пашинян сказал, выступая в парламенте страны (ниже по ссылке).

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 30.06.2025 - 11:53]
Профайл
1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45304
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.06.25 - 13:04
#7590
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что там, кто идет на митинг против повышения цен?
Кто хочет стать террористом?
Профайл
Страница 506 из 507«1...504505506507»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS