Отправлено: - 10:09

saba:

Слушал Лукашенко, говорит, плохо везде в округе, но пока никуда из Беларуси не собирается

[Исправлено: Kairat stayer, 30.06.2025 - 11:31]

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива, удачи и прекрасного настроения!Цитата:А.Г.Лукашенко в мае говорил, что нужно прорубать окно в Африку (ниже по ссылке), тогда предложил Минску стать хабом для торговли ЕАЭС–Африка, снятия торговых барьеров и углубления взаимодействия с африканским союзом в рамках «Программы 2063».В Африке проживает более 1,4 млрд человек и растущим спросом на продовольствие, строительные материалы, сельхозтехнику, удобрения и машиностроение. Казахстан может экспортировать: зерно, муку, удобрения, нефтехимию и ГСМ, сельхозтехнику, металлопродукцию и.т.д.Если А.Г.Лукашенко удастся запустить торгово-экономическое взаимодействие с Африкой на уровне ЕАЭС, это открывает окно возможностей и для Казахстана. Особенно если подход будет коллективным, а не через призму геополитических игр, говоря метафорически не только для России или Беларуси окно прорубят, а прорубят для всего ЕАЭС.Подробнее здесь: