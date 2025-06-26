Отправлено: - 23:20

Эл-починно:

Вы прежде чем пургу гнать, сами то хоть читайте, что выкладываете! - //Как выяснилось на суде, семью оклеветала взрослая дочь Ивана

Эл-починно:

ну приревновала, захотела отдельной любви родителей. Но это ребёнок, и его защиту обеспечивает государство.

Эл-починно:

вот в деревеньке, то что ни так пошло, кто там накляузничал?

Эл-починно:

Германии если и забирают ребёнка (что как правило в исключительных случаях происходит), то обеспечивают надлежащее содержание.

Цитата:Тоесть немцы не разбираясь сразу начали накат на бедную семью? У нас такого маразма нетА у вас вот есть причем не единичный случайЗагугли в германии отбирают детей и выйдет сотни новостейЦитата:Особенно если ребенок врёт государство ему сразу верит))Чё это за государство такое туповатое? Цитата:НиктоГосударство пытается сделать так чтобы бухащие родители заботились о детяхЦитата:Какая гуманная германияНу отдай своего ребенка государству)))Если все так радужно