Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...

Отправлено: - 21:59

"Планируется, что их повысят до 10 процентов, что соответствует прогнозному уровню инфляции, который на сегодняшний день составляет 10,5 процента." Опять прогнозные..реально оценить инфляцию должность не позволяет! И ещё , если инфляцию считают 10,5 % , то повышение должно быть 12,5 % , как то сразу отключилась память о 2% на опережение..сами же принимали Закон..