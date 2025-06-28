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≡ “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52048
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 28.06.25 - 17:23
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По словам министра, в бюджете 2026 года на повышение пенсий и социальных выплат заложено более 622 миллиардов тенге. Планируется, что их повысят до 10 процентов, что соответствует прогнозному уровню инфляции, который на сегодняшний день составляет 10,5 процента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45296
Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...
Отправлено: 28.06.25 - 17:23
#1
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Ну жадюги, а цены повысили на 200 процентов на все
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45296
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 28.06.25 - 22:27
#2
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8144
Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...
Отправлено: 29.06.25 - 00:19
#3
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Цитата:
111:
государство нам постоянно увеличивает зарплату


Мы же все частники и вы в том числе: - при чём тут государство- мы сами себе можем
как и повысить так и понизить размер своей зарплаты.
Речь идёт о пенсиях. Конечно хотелось бы пенсии - побольше, но государство, вернее казна государства - НЕ РЕЗИНОВАЯ и традиционное воровство с казны - никто не отменял.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45296
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 03:29
#4
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
при чём тут государство- мы сами себе можем

То есть почему вы частники, не можете себе позволить платить тому же мусорщику 5-6 тысяч Ойро?
А механизатору или тем, кто тюкает шерсть от баранов, или кто ветврач и тд?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8144
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 09:13
#5
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Цитата:
111:
почему вы частники


Это уже другая тема- в данной статье речь идёт о государсве и о его компенсациях на пенсию.

Конечно МОЖЕМ - и я лично делаю и кадыйй раз ( каждый год повышаю на 50-100 000 тенге размер зарплаты- а иначе никак - люди попросту уйдут туда где дольше платят.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
760
Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...
Отправлено: 29.06.25 - 10:53
#6
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занялись бы по серьезному инфляцией.Остановите ее и не надо будет ежегодно повышать ни пенсии ни пособия
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10350
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 13:35
#7
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Цитата:
111:
То есть почему вы частники, не можете себе позволить платить тому же мусорщику 5-6 тысяч Ойро?

Таких з\п даже в европе нету.
Друзья приезжали с Германии сказали,примерно 2000-3000 Ойро.
Но им здесь понравилось,у себя в Германии они обычные работяги,а здесь чувствуют себя милионерами.Дешевые такси,вкусная еда с доставкой и в ресторанах,шашлыки из свинины и баранины с настоящим мясом которого нет в Германии ,шмотки которые стоят копейки,люди просто отырвались по полной,а с собой они набрали наших сигарет Winston,здесь они стоят примерно 1.3 ойро,а у них 10
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16718
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:05
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Да. Дорого там. Я когда полазил по их магазинам, понял что мы в принципе ну если не богаче живём. Но точно не беднее. Шмотки также маде ин Китай, Вьетнам. А сигареты они домой даже 1пачку не про везут. Запрещено.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16718
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:10
#9
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Ну незабываем что евро начал расти не по дням а по часам. Уже 612. Я вот только смотрел пару дней назад был 608. Вобщем ускоряется. Ещё пол года назад чуть выше 500. Ух как попёр. :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10350
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:11
#10
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Цитата:
Vit:
А сигареты они домой даже 1пачку не про везут. Запрещено.

Прежде чем купить они узнавали,можно по 1 блоку на человека провозить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45296
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:25
#11
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Но им здесь понравилось,у себя в Германии они обычные работяги,а здесь чувствуют себя милионерами.

Как мы, если бы поехали в какую нибудь Уганду или Судан, и то, дорога дорогая
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45296
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:27
#12
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Цитата:
Добринцофф:

Цитата:
Друзья приезжали с Германии сказали,примерно 2000-3000 Ойро.

Ну и это нормально, хватает же?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10350
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 20:33
#13
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Цитата:
111:
Ну и это нормально, хватает же?

Хватает,но раньше было лучше, говорят как война началась всё подорожало,а з\п не поднимают.
Вот к примеру слетать в Казахстан-это оказывается очень дорогое удовольствие 800 ойро на одного туда и обратно,на двоих 1600,за эти деньги они могли бы где нибудь в Испании 10 дней на всё включено отдыхать,Но что-то тянет их сюда.,осенью одни друзья приезжали,сейчас вот другие,а брат двоюродный там живёт даже и не мечтает сюда приехать,говорит очень дорого
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12043
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 21:56
#14
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Цитата:
Добринцофф:
Таких з\п даже в европе нету.



---Кому вы это хотите сказать ? Он же уверен - дворник зарабатывает 5 000 и точка :lol:
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