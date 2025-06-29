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≡ Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52048
Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 18:20
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Наказание грозит не только тем, кто спилил дерево бензопилой. Если растение погибло из-за строительных работ, химикатов, повреждения корней или несанкционированной парковки – тоже будет штраф. Даже если дерево не спилили, но оно засохло по вине человека.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
953
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 18:20
#1
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В основном деревья гибнут от рук тех, к кому обращаются для принятия мер!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7616
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 20:27
#2
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Я уже несколько лет не выезжаю за вениками в лес,так совпало что береза во дворе стала ветвями задевать провода и подвергалась принудительному кронированию. Ну не пропадать же листве, тут же навязал веников.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
760
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 20:41
#3
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в психушку надо этому министру. Если я на своей даче выращиваю что то и потом в плане улучшения или даже для того чтобы другие растения росли лучше удаляю то что мешает, они дармоеды еще и штрафами пугают?. когда мы сажаем и растим они молчат и от них никакой помощи, а тут вдруг проявляют свой интерес. Это как по аналогии с матерями призывников. Они сами своих сыновей без участия государства растят, обучают, кормят и одевают. А потом вдруг им говорят отдай долг. Откуда он взялся это долг при капитализме? при социализме он был. И был обоснованный , а тут извините, мимо.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
760
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 20:49
#4
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я согласен с этим деятелем, когда речь идет о деревьях и прочих растениях в лесах, полях, на дикой территории, но когда они лезут в частные дела. тут извините не напрягайтесь. Занимайтесь лучше своими обязанностями качественно. Довели ситуацию до таких печальных масштабов своим бестоковым руководством. А теперь на народе выехать намерены. Если не запугать, то хоть копейку срубить на штрафах.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12043
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 21:59
#5
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----Дурдом !!! Когда дача была в Кустанае , две яблони старые спилил на участке . Сейчас бы без штанов остался :lol: :lol: :lol:
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