Re: Тимур ГАФУРОВ: Отважные герои маленького роста

Отправлено: - 11:08

Инициатива такая, лишь бы пропиариться, мне не нравится наш Мажилис, это не мои депутаты, они все прошли по партийным спискам, от про правительственных партий! Возможно и вероятнее всего они замечательные люди, но я не вижу их работу, что то говорят, но как очередная идея правительства, так сразу поддержка, нет у нас оппозиции, как таковой