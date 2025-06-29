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≡ Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52048
Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
Отправлено: 29.06.25 - 13:30
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Если смотреть на состояние инфраструктуры и прибавить к ним работы по «дорожному благоустройству пешеходной зоны» в этом году, то создается впечатление, что пешеход в городе находится на положении «бедного родственника».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45296
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
Отправлено: 29.06.25 - 13:30
#1
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Плюс у новой брусчатки тоже есть, там детские самокаты лучше катаются, она как то ровнее лежит
Думаю и детские коляски тоже.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
953
Re: Арсений ВЕЛИКОРОД: Заметки костанайского пешехода
Отправлено: 29.06.25 - 18:25
#2
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В этой газете это требование от автора для акима города или просьба от имени народа? Есть же на это маслихат города, который обязан по просьбе группы населения города выразить волю населения региона!
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