Отправлено: - 18:20

Наказание грозит не только тем, кто спилил дерево бензопилой. Если растение погибло из-за строительных работ, химикатов, повреждения корней или несанкционированной парковки – тоже будет штраф. Даже если дерево не спилили, но оно засохло по вине человека.