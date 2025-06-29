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≡ Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52048
Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 18:20
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Наказание грозит не только тем, кто спилил дерево бензопилой. Если растение погибло из-за строительных работ, химикатов, повреждения корней или несанкционированной парковки – тоже будет штраф. Даже если дерево не спилили, но оно засохло по вине человека.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
953
Re: Штраф за вырубку деревьев: в Казахстане ужесточили наказание
Отправлено: 29.06.25 - 18:20
#1
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В основном деревья гибнут от рук тех, к кому обращаются для принятия мер!
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