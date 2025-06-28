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“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52047
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 28.06.25 - 17:23
По словам министра, в бюджете 2026 года на повышение пенсий и социальных выплат заложено более 622 миллиардов тенге. Планируется, что их повысят до 10 процентов, что соответствует прогнозному уровню инфляции, который на сегодняшний день составляет 10,5 процента.
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Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...
Отправлено: 28.06.25 - 17:23
Ну жадюги, а цены повысили на 200 процентов на все
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 28.06.25 - 22:27
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8144
Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...
Отправлено: 29.06.25 - 00:19
Цитата:
Мы же все частники и вы в том числе: - при чём тут государство- мы сами себе можем
как и повысить так и понизить размер своей зарплаты.
Речь идёт о пенсиях. Конечно хотелось бы пенсии - побольше, но государство, вернее казна государства - НЕ РЕЗИНОВАЯ и традиционное воровство с казны - никто не отменял.
111:
государство нам постоянно увеличивает зарплату
государство нам постоянно увеличивает зарплату
Мы же все частники и вы в том числе: - при чём тут государство- мы сами себе можем
как и повысить так и понизить размер своей зарплаты.
Речь идёт о пенсиях. Конечно хотелось бы пенсии - побольше, но государство, вернее казна государства - НЕ РЕЗИНОВАЯ и традиционное воровство с казны - никто не отменял.
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 03:29
Цитата:
Цитата:
То есть почему вы частники, не можете себе позволить платить тому же мусорщику 5-6 тысяч Ойро?
А механизатору или тем, кто тюкает шерсть от баранов, или кто ветврач и тд?
ACROS:
Цитата:
при чём тут государство- мы сами себе можем
То есть почему вы частники, не можете себе позволить платить тому же мусорщику 5-6 тысяч Ойро?
А механизатору или тем, кто тюкает шерсть от баранов, или кто ветврач и тд?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8144
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 09:13
Цитата:
Это уже другая тема- в данной статье речь идёт о государсве и о его компенсациях на пенсию.
Конечно МОЖЕМ - и я лично делаю и кадыйй раз ( каждый год повышаю на 50-100 000 тенге размер зарплаты- а иначе никак - люди попросту уйдут туда где дольше платят.
111:
почему вы частники
почему вы частники
Это уже другая тема- в данной статье речь идёт о государсве и о его компенсациях на пенсию.
Конечно МОЖЕМ - и я лично делаю и кадыйй раз ( каждый год повышаю на 50-100 000 тенге размер зарплаты- а иначе никак - люди попросту уйдут туда где дольше платят.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 758
Re: “Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и...
Отправлено: 29.06.25 - 10:53
занялись бы по серьезному инфляцией.Остановите ее и не надо будет ежегодно повышать ни пенсии ни пособия
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 13:35
Цитата:
Таких з\п даже в европе нету.
Друзья приезжали с Германии сказали,примерно 2000-3000 Ойро.
Но им здесь понравилось,у себя в Германии они обычные работяги,а здесь чувствуют себя милионерами.Дешевые такси,вкусная еда с доставкой и в ресторанах,шашлыки из свинины и баранины с настоящим мясом которого нет в Германии ,шмотки которые стоят копейки,люди просто отырвались по полной,а с собой они набрали наших сигарет Winston,здесь они стоят примерно 1.3 ойро,а у них 10
111:
То есть почему вы частники, не можете себе позволить платить тому же мусорщику 5-6 тысяч Ойро?
То есть почему вы частники, не можете себе позволить платить тому же мусорщику 5-6 тысяч Ойро?
Таких з\п даже в европе нету.
Друзья приезжали с Германии сказали,примерно 2000-3000 Ойро.
Но им здесь понравилось,у себя в Германии они обычные работяги,а здесь чувствуют себя милионерами.Дешевые такси,вкусная еда с доставкой и в ресторанах,шашлыки из свинины и баранины с настоящим мясом которого нет в Германии ,шмотки которые стоят копейки,люди просто отырвались по полной,а с собой они набрали наших сигарет Winston,здесь они стоят примерно 1.3 ойро,а у них 10
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:05
Цитата:
Добринцофф:Да. Дорого там. Я когда полазил по их магазинам, понял что мы в принципе ну если не богаче живём. Но точно не беднее. Шмотки также маде ин Китай, Вьетнам. А сигареты они домой даже 1пачку не про везут. Запрещено.
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:10
Ну незабываем что евро начал расти не по дням а по часам. Уже 612. Я вот только смотрел пару дней назад был 608. Вобщем ускоряется. Ещё пол года назад чуть выше 500. Ух как попёр.
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:11
Цитата:
Прежде чем купить они узнавали,можно по 1 блоку на человека провозить.
Vit:
А сигареты они домой даже 1пачку не про везут. Запрещено.
А сигареты они домой даже 1пачку не про везут. Запрещено.
Прежде чем купить они узнавали,можно по 1 блоку на человека провозить.
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:25
Цитата:
Цитата:
Как мы, если бы поехали в какую нибудь Уганду или Судан, и то, дорога дорогая
Добринцофф:
Цитата:
Но им здесь понравилось,у себя в Германии они обычные работяги,а здесь чувствуют себя милионерами.
Как мы, если бы поехали в какую нибудь Уганду или Судан, и то, дорога дорогая
“Повысят буквально всем“ - глава Минтруда о пенсиях и пособиях
Отправлено: 29.06.25 - 14:27
Цитата:
Цитата:
Ну и это нормально, хватает же?
Добринцофф:
Цитата:
Друзья приезжали с Германии сказали,примерно 2000-3000 Ойро.
Ну и это нормально, хватает же?
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