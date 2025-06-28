Отправлено: - 13:35

111:

То есть почему вы частники, не можете себе позволить платить тому же мусорщику 5-6 тысяч Ойро?

Цитата:Таких з\п даже в европе нету.Друзья приезжали с Германии сказали,примерно 2000-3000 Ойро.Но им здесь понравилось,у себя в Германии они обычные работяги,а здесь чувствуют себя милионерами.Дешевые такси,вкусная еда с доставкой и в ресторанах,шашлыки из свинины и баранины с настоящим мясом которого нет в Германии ,шмотки которые стоят копейки,люди просто отырвались по полной,а с собой они набрали наших сигарет Winston,здесь они стоят примерно 1.3 ойро,а у них 10