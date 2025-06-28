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≡ Тимур ГАФУРОВ: Отважные герои маленького роста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52045
Тимур ГАФУРОВ: Отважные герои маленького роста
Отправлено: 28.06.25 - 09:46
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В итоге против принятия отчета правительства, кроме фракции ОСДП, проголосовали еще фракции НПК и «Ак жол» (6 депутатов). Такой разгул демократии в законодательном органе даже напомнил о дискуссиях в Верховном совете РК на заре независимости...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2404
Re: Тимур ГАФУРОВ: Отважные герои маленького роста
Отправлено: 28.06.25 - 09:46
#1
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"Дорогу осилит идущий" и "Всё начинается с малого"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45291
Re: Тимур ГАФУРОВ: Отважные герои маленького роста
Отправлено: 28.06.25 - 11:42
#2
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Сделать праздник праздником, конечно очень сильно от нашего правительства..
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
449
Re: Тимур ГАФУРОВ: Отважные герои маленького роста
Отправлено: 28.06.25 - 21:21
#3
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-----Как говорил герой Анатолия Папанова в «Брильянтовой руке»---

К вашему сведению, Гафуров, фильм называется «Бриллиантовая рука»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8196
Re: Тимур ГАФУРОВ: Отважные герои маленького роста
Отправлено: 29.06.25 - 11:08
#4
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Инициатива такая, лишь бы пропиариться, мне не нравится наш Мажилис, это не мои депутаты, они все прошли по партийным спискам, от про правительственных партий! Возможно и вероятнее всего они замечательные люди, но я не вижу их работу, что то говорят, но как очередная идея правительства, так сразу поддержка, нет у нас оппозиции, как таковой
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