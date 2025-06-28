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государство нам постоянно увеличивает зарплату

Цитата:Мы же все частники и вы в том числе: - при чём тут государство- мы сами себе можемкак и повысить так и понизить размер своей зарплаты.Речь идёт о пенсиях. Конечно хотелось бы пенсии - побольше, но государство, вернее казна государства - НЕ РЕЗИНОВАЯ и традиционное воровство с казны - никто не отменял.